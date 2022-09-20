Оголошення мобілізації в РФ не вплине на фронт протягом кількох місяців, — генерал США

Американський військовий у відставці Бен Годжес вважає, що Росія не зможе залучити на війну багато людей. Крім того, на навчання й екіпірування солдатів знадобиться час.

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Якщо російський уряд вирішить оголосити загальну мобілізацію, то ефект від неї буде помітний за кілька місяців. Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" розповів колишній командувач військ США в Європі, генерал США у відставці Бен Годжес.

За його словами, навряд чи Росія зможе залучити багато людей на війну в Україні. Крім того, для цього знадобиться кілька тижнів або місяців, щоб екіпірувати, навчити й підготувати солдатів до бойових дій. Бен Годжес зазначив, що мобілізованих військових ранять чи вбивають першими, якщо вони не вчаться швидко.

Американський генерал також вважає, що мобілізованих росіян відправлятимуть до підрозділів ЗС РФ, які вже існують, для їх поповнення.

Якщо ж їх розподілять у нові підрозділи, то для цього знадобиться час, щоб підготуватися до війни. Бен Годжес очікує, що мобілізовані росіяни з'являться на фронті за кілька місяців після початку мобілізації на території РФ.

"І я сумніваюся, що це помітно вплине на бойові дії протягом багатьох місяців", — вважає він.

20 вересня в ГУР зазначали, що російська пропаганда готує росіян до оголошення загальної мобілізації. За словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, це покаже, чи готові росіяни продовжувати кровопролитну війну.

Водночас у Держдумі РФ ухвалили поправки до кримінального кодексу, які вводять поняття "мобілізація", "воєнний час" ы "воєнний стан". Тепер будуть запеклі покарання за дезертирство та невиконання наказів у період мобілізації чи особливого правового режиму.