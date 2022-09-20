Російська пропаганда готує жителів РФ до оголошення загальної мобілізації, — ГУР

Представник розвідки Вадим Скібіцький розповів, що оголошення загальної мобілізації покаже, чи готовий російський народ до продовження кровопролитної війни.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України не відкидають, що російські пропагандисти готують росіян до оголошення мобілізації на території РФ. Про це сказав представник відомства Вадим Скібіцький в інтерв'ю газеті Kyiv Post.

За його словами, в інформаційному просторі Росії збільшилася мобілізаційна риторика, а російські політики визнають, що на території України є повномасштабна війна, а не "спецоперація".

"Зюганов (глава компартії РФ, — ред.) та інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну та мобілізацію", — сказав він.

В українській розвідці також розповіли, що громадська думка росіян формується за допомогою заяв про те, що РФ воює не лише з Україною, а й із Заходом і НАТО.

Вадим Скібіцький додав, що питання оголошення мобілізації на території Росії обговорюється в Кремлі від початку повномасштабного вторгнення. Влада РФ застосовує різні підходи, щоб поповнити втрати: формують "добровольчі" батальйони, батальйони з резервістів, залучають ПВК, а також формують третій корпус армії.

"Це все спрямоване на те, щоб поповнювати ресурси та продовжувати подальші активні бойові дії", — зазначив представник ГУР.

Однак він вважає, що оголошення загальної мобілізації до вдарить по режиму Путіна. За його словами, це означатиме провал "спецоперації" і розуміння того, що це війна. Крім того, початок відкритої мобілізації буде на руку для України, бо молодь не захоче йти воювати.

"Тому саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", — підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, 20 вересня Держдума РФ ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація", "воєнний час" і "воєнний стан". Поправки передбачають посилення покарань за дезертирство, мародерство та невиконання наказів у період мобілізації.

Того ж дня бойовики "Л/ДНР" оголосили про те, що "референдум" про входження до складу РФ відбудеться з 23 по 27 вересня. Також "референдуми" мають намір провести колаборанти з Херсонської та Запорізької областей, вони пройдуть у ті самі дні.