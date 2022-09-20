Российская пропаганда готовит жителей РФ к объявлению всеобщей мобилизации, — ГУР

Представитель разведки Вадим Скибицкий рассказал, что объявление всеобщей мобилизации покажет, готов ли российский народ к продолжению кровопролитной войны.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что российские пропагандисты готовят россиян к объявлению мобилизации на территории РФ. Об этом сказал представитель ведомства Вадим Скибицкий в интервью изданию Kyiv Post.

По его словам, в информационном пространстве России увеличилась мобилизационная риторика, а российские политики признают, что на территории Украины полномасштабная война, а не "спецоперация".

"Зюганов (глава компартии РФ, — ред) и другие российские политические деятели говорят о том, что да, действительно, идет война, и что российская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию", — сказал он.

В украинской разведке также рассказали, что общественное мнение россиян формируется с помощью заявлений о том, что РФ воюет не только с Украиной, но и с Западом и НАТО.

Вадим Скибицкий добавил, что вопрос объявления мобилизации на территории России обсуждается в Кремле с начала полномасштабного вторжения. Власти РФ применяют разные подходы, чтобы восполнить потери: формируют "добровольческие" батальоны, батальоны из резервистов, привлекают ЧВК, а также формируют третий корпус армии.

"Это все направлено на то, чтобы пополнять ресурсы и продолжать дальнейшие активные боевые действия", — отметил представитель ГУР.

Однако он считает, что объявление всеобщей мобилизации в РФ ударит по режиму Путина. По его словам, это будет означать провал "спецоперации" и понимание того, что это война. Кроме того, начало открытой мобилизации будет на руку для Украины, потому что молодежь не захочет идти воевать.

"Поэтому именно объявление всеобщей мобилизации будет индикатором, который покажет насколько российский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны", — подытожил Скибицкий.

Напомним, 20 сентября Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Поправки предусматривают ужесточение наказаний за дезертирство, мародерство и невыполнение приказов в период мобилизации.

В тот же день боевики "Л/ДНР" объявили о том, что "референдум" о вхождении в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября. Также "референдумы" намерены провести коллаборанты из Херсонской и Запорожской областей, они пройдут в те же дни.