В захваченной части Донетчины коллаборанты хотят организовать "голосование" в смешанном формате.

Related video

Оккупационные администрации Луганской и Донецкой областей назначили дату проведения фейкового референдума о вхождении регионов в состав РФ. Соответствующую информацию коллаборанты обнародовали в своих Telegram-каналах, передает Фокус.

Замглавы "народного совета ЛНР" Дмитрий Хорошилов сообщил, что фейковый референдум о присоединении оккупированной части Луганской области к России состоится в период с 23 по 27 сентября. Закон о проведении "голосования" уже был подписан главарем пророссийских боевиков Леонидом Пасечником.

"Участие в референдуме является свободным и добровольным. Участники референдума принимают участие в голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Никто не вправе оказывать воздействие на участника референдума с целью принудить его к участию или неучастию в референдуме, препятствовать его свободному волеизъявлению", — говорится в "документе", который был подписан Пасечником и опубликован подконтрольным оккупационной администрации СМИ.

"Референдум" о вхождении неподконтрольной Киеву части Донецкой области в состав РФ также запланирован на период с 23 по 27 сентября. Главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин уже заявил, что фейковое голосование будет проходить в смешанном формате.

"Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке", — добавил коллаборант, анонсируя проведение фейкового референдума в захваченной части Донецкой области.

[ + – ] Боевики "Л/ДНР" назвали дату проведения "референдума" о вхождении в состав РФ

Напомним, 19 сентября "общественный совет ЛНР" потребовал на оккупированных территориях провести "референдум" о вхождении Луганской области в состав Российской Федерации.

С подобным требованием выступил "общественный совет ДНР", который также настаивает на аннексии части Донецкой области путем проведения фейкового волеизъявления. Позже росСМИ сообщили, что на захваченной Донетчине коллаборанты предлагают провести онлайн-голосование.

Также сообщалось, что Россия на ноябрь готовила проведение "референдума" на захваченной части Харьковской области, однако стратегия провалилась из-за успешного контрнаступления ВСУ.