Так называемая "общественная палата" в оккупированном Донецке планирует выступить с инициативой дистанционного волеизъявления для ряда территорий.

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На псевдореферендуме на Донбассе хотят устроить онлайн-голосование. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

Как стало известно, так называемая "общественная палата ДНР" намерена выступить с инициативой дистанционного голосования для ряда территорий в регионе, а также для тех "граждан республики", кто живет в России.

Так называемый глава "общественной палаты" Александр Кофман уточнил, что для проведения псевдореферендума на Донбассе все готово. Он рассказал, что сложностей с голосованием в воинских частях в "ДНР" возникнуть не должно.

19 сентября Кофман и его коллега из так называемой "ЛНР" Алексей Карякин обратились к "главам" квазиреспублик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с предложение незамедлительно провести "референдум о вхождении в состав России". В захваченном Донецке подчеркнули, что якобы пришло время "стереть границу между государствами, как она стерта в сердцах". В Луганске, в свою очередь, считают, что после такого "плебисцита" в регионе якобы наступит стабильность.

Так называемый "посол ЛНР в РФ" Родион Мирошник рассказал, что процесс подготовки к псевдореферендуму на захваченных территориях Донбасса уже запущен.

Сегодня "общественный совет Херсонской области" также обратился к оккупационным властям региона с просьбой немедленно провести "референдум о признании субъектом РФ".

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий еще в конце августа рассказывал в интервью "РБК Украина", что оккупанты планируют проводить интернет-голосование на захваченных территориях. Это еще одна причина, по которой россияне и боевики в квазиреспубликах не особо обеспокоены процессом подготовки к "референдумам".

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведение псевдореферендумов в ОРДЛО и присоединение квазиреспублик к России будет носить "необратимый характер". Одиозный политик считает, что после проведения псевдореферендумов в "ЛНР и ДНР" ни один будущий президент РФ "не сможет повернуть эти решения вспять".

Ранее стало известно, что оккупанты взяли паузу с "референдумом" в Херсонской области. Коллаборант Кирилл Стремоусов и его кураторы сказали, что ситуация с безопасностью пока не позволяет голосовать.