Испугались успехов ВСУ: оккупанты РФ взяли паузу с "референдумом" в Херсонской области

Предатель Кирилл Стремоусов и его кураторы сказали, что ситуация с безопасностью пока не позволяет голосовать. В Киеве предупредили всех участников голосования о тюремном сроке до 12 лет конфискацией имущества.

Российские оккупанты решили взять паузу в проведении псевдореферендума в Херсонской области. Об этом заявил так называемый представитель оккупационных властей в регионе Кирилл Стремоусов, пишет российское агентство "ТАСС".

ВС РФ готовы провести "референдум о присоединении к РФ", но пока берут паузу из-за ситуации с безопасностью, отметил коллаборант.

"Мы подготовились к голосованию, хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население", — пояснил Стремоусов.

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"Референдум" в Херсонской области — как накажут за участие в нем?

Предатель утверждает, что проведению "референдума" не помешают угрозы министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. По ее словам, украинцам за участие в так называемых голосованиях референдумах может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Стремоусов считает Херсонскую область "освобожденной территорией", а предупреждения о невозможности проводить псевдореферендум — "бессмысленным криком".

"Нам не страшно, мы не боимся. Мы уже говорили: Херсон навсегда русский. Люди готовы бежать на референдум, чтобы стать полноценным субъектом одной большой единой страны, которая может защитить", – заключил он.

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Напомним, что в Кремле согласились с идеей перенести "референдумы" на оккупированных территориях Украины, новая ориентировочная дата — 4 ноября в российский День народного единства.

Москва требует от оккупантов в Херсонской области продолжать готовиться к "референдуму". Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что население не поддерживает россиян и поэтому тяжело собрать комиссию.

Тем временем, украинская армия постепенно очищает Херсонскую область от врагов. 4 сентября над поселком Высокополье подняли украинский флаг.

В СМИ ранее публиковали план псевдореферендума на Донбассе, он предусматривает льготы для голосующих — социальную поддержку, смягчение комендантского часа и соцгарантии предателям, которые воюют против ВСУ.