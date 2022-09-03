Уголовная статья: Верещук рассказала, что ждет украинцев за участие в "референдумах" РФ

Глава профильного министерства подчеркнула, что страны Запада никогда не признают результаты нелегитимных российских "референдумов", и украинским гражданам лучше в них не участвовать — во избежание уголовной ответстсвенности.

Участие в псевдореферендумах, которые российские оккупанты планируют провести в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, может закончиться для украинцев уголовной статьей. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона 3 сентября.

"Референдумы", как бы их не называли – это элементы преступления, которое совершает Россия в отношении нашего государства", — сказала Верещук.

Глава профильного министерства подчеркнула, что страны Запада никогда не признают результаты таких псевдореферендумов, поскольку это все фарс и цирк.

Верещук также рассказала о том, что ожидает украинцев, которые захотят принять участие в таких нелегитимных референдумах, организованных оккупационной администрацией и российскими военными.

"Для наших граждан, которые будут участвовать, это, на самом деле, статья Уголовного кодекса", — предупредила Ирина Верещук.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призвала эвакуироваться всех, кто может, а если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, — не участвовать ни в каких псевдореферендумах.

"То, что оккупанты привозят кого-то из РФ, делают какие-то ящики, абсолютно ничего схожего с референдумом не имеет",-- резюмировала Верещук.

Напомним, Кремль снова перенес сроки проведения "референдумов" в Украине. Одной из ориентировочных дат у Путина называют 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства.

Кроме того, по данным властей Херсонской области, Кремль требует от оккупационной администрации в регионе продолжать подготовку к "референдуму" по вхождению в состав РФ, несмотря на отсутствие поддержки среди местного населения.