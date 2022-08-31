"Отчаяние и паника": в Москве требуют провести референдум в Херсонской области

По словам зампред облсовета Юрия Соболевского, оккупанты не находят поддержки среди местного населения. У них нет ресурсов даже для создания "картинки" для российской пропаганды. Местные собираются бойкотировать референдум, однако оккупанты боятся доносить об этом в Кремль.

Москва требует у оккупационной администрации Херсонской области провести продолжать подготовку к так называемому "референдуму" по присоединению к РФ. Однако такие требования вызывают лишь отчаяние и панику, о чем рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Соболевский в Telegram.

По его словам, оккупационные власти не видят поддержку населения. Кроме того, у них не получается сформировать комиссию. Также они не могут понять, сколько избирателей сейчас находится в пределах области. Даже для того, чтобы создать картинку для российской пропаганды средств нет.

"Люди в абсолютном большинстве не повели себя на пропаганду орков и собираются бойкотировать это шоу. Правду об этом доносить наверх боятся, так что продолжают рапортовать об успешной интеграции Херсонщины в систему "русского мира", хотя и понимают, чем все закончится", — написал Соболевский.

Ранее Фокус писал, что на херсонском направлении идут ожесточенные бои, успех зависит от резервов ВСУ. По словам представителя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Рахманина, у группировки ВС РФ практически неограниченный запас боеприпасов и разного железа. Наступление ВСУ идет широким фронтом, по нескольким направлениям.

Кроме того, сообщалось, что херсонский коллаборант Стремоусов подтвердил, что уехал в Воронеж. Пособник войск РФ заверил, что покинул Херсон ради семинара, в то время как ВСУ ведут контрнаступление на юге Украины.

Еще напомним, что гауляйтер Запорожья Балицкий сбежал из Мелитополя в Крым. Переезд представитель оккупационной администрации Запорожской области объяснил "семейными обстоятельствами". О своей безопасности он начал беспокоиться после первых убийств херсонских коллаборационистов.