"Был в командировке": херсонский коллаборант Стремоусов подтвердил, что уехал в Воронеж

Пособник войск РФ заверил, что покинул Херсон ради семинара, в то время как ВСУ ведут контрнаступление на юге Украины.

Представитель оккупационных властей Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что выехал из Херсона в Воронеж. Так называемый заместитель главы администрации региона заверил, что поспешно возвращается в областной центр, а на территории РФ он принимал участие в семинаре по "коммуникативному лидерству". Об этом он сказал в обращении, опубликованном в его телеграм-канале в среду, 31 августа.

"Находясь в Воронеже мне удалось поработать на семинаре "Коммуникативное лидерство"… Продумывали как будут выстраиваться процессы интеграции в РФ", — сказал коллаборант.

Пособник российских оккупантов заявил, что на семинаре также присутствовали представители почти всех временно неподконтрольных Киеву территорий Украины, однако каких именно уточнить отказался, сославшись на то, что "сейчас формируется и делается история". Стремоусов поблагодарил Воронеж за прием, добавив, что это город. к которому "Херсон должен стремиться".

"Возвращаюсь обратно в город Херсон, потому что сейчас мы должны быть вместе. Кто бы что ни писал про то, что я куда-то уехал, убежал. Нет, я работаю, выполняю свои профессиональные обязанности. Я снял видео специально для пабликов иностранных, для соцсетей, которые больше интересовались моим отъездом в Воронеж, чем той фейковой спецоперацией (какую именно "спецоперацию" имеет в виду Стремоусов неизвестно, — ред.), которая провалилась ничем не начавшись…" — сказал гауляйтер.

На кадрах, опубликованных Стремоусовым, можно увидеть, что он находится в помещении, похожем на конференц-зал.

В подписи к видео Стремоусов заверил, что "спешно возвращается в Херсон" ради подготовки к проведению псевдореферендума о вхождении области в состав РФ. Дат проведения "референдума" гауляйтер не уточнил.

Напомним, вчера украинский блогер и активист Сергей Стерненко опубликовал информацию, согласно которой Стремоусов по состоянию на 30 августа находился в Воронеже. Анализ видео, записанного оккупантом для своего телеграм-канала, свидетельствовал, что он покинул Херсонскую область.

29 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступательные действия на юге страны. По данным британской разведки, украинским бойцам удалось отодвинуть линию фронта в регионе, однако теперь войска РФ будет попытаться укрепить свои позиции.