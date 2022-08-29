ВСУ начали контрнаступление на многих направлениях на юге Украины, – ОК "Юг" (фото)

Украинские военные пробили первую линию оборону российских войск на Херсонской направлении. А официальные лица публикуют сообщения об уничтожении баз ВС РФ в области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ пошли в контрнаступление на многих направлениях на юге Украины. Об этом сообщает "Громадське".

После сообщений об отходе 109 полка "ДНР" из занятых позиций в Херсонской области, Гуменюк подтвердила, что украинская армия пошла в наступление сразу на многих направлениях на юге Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале также намекает на хорошие новости с фронта.

Ермак написал публикацию, прикрепив к ней РСЗО "Град" и подпись "И сгинут наши враги, как роса на солнце. Под жгущим небом украинского августа".

Контрнаступление ВСУ на юге: что известно

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал также список пораженных целей по состоянию на 13:00 в Херсонской области:

Берислав. Попадание в базу войск РФ

Попадание по посту рядом с северо-крымским каналом

Попадание по переправе во Львовом (Береславский район, Херсонская область) — уничтожена полностью

Гавриловка — уничтожение склада боеприпасов российских войск

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в небе над Николаевом работает украинская авиация.

Напомним, контрнаступательные действия ВСУ началось с прорыва первой линии обороны ВС РФ. Оккупанты покидают свои позиции, а украинские военные работают по врагу из всего оружия.

26 августа ВСУ нанесли серию ударов по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты сообщили, что практически все ракеты "сбиты".