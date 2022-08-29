Первая линия обороны ВС РФ прорвана: что происходит под Херсоном (видео)

В Оперативном командовании группы войск "Каховка" утверждают, что войска РФ оказались отрезаны от снабжения на правом берегу Днепра — "это это блестящий шанс возвращать свои территории".

Оперативное командование войск "Каховка" Вооруженных сил Украины опубликовало видео о том, что 109 полк "ДНР" покинул свои позиции в Херсонской области.

На кадрах российский оккупант говорит, что ВСУ наносят удары со всего арсенала:

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109 полк "ДНР" покинул свои позиции в Херсонской области, а российский десант бросил их на поле боя.

Также украинские военные констатируют, что ситуация в Херсонской области крайне сложная для оккупантов. HIMARS уничтожили все большие мосты — Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский. По факту остались только пешеходные переходы. ВС РФ отрезана от поставок оружия и личного состава территории Крыма.

"Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", — резюмируют в ОГ "Каховка".

[ + – ] Уничтоженные мосты, соединяющие ВС РФ на правом берегу Днепра

Информацию об уходе 109 полка "ДНР" подтвердила "Суспільному" руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В издании "Думская" утверждают со ссылкой на военных, ВСУ начали контрнаступление на правом берегу Днепра. Уже освобождено несколько сел. Армия двигается по направлению на Херсон. Однако информация требует подтверждения Генштаба.

Напомним, 29 августа ВСУ нанесли удар по военной базе РФ в Херсоне на улице Паровозной. Многоэтажное здание частично разрушено.

28 августа украинские военные уничтожили 10 военных объектов войск РФ, из которых больше половины ударов пришлись по Херсонской области.