Воинская часть — все: в Херсоне ВСУ ударили по расположению оккупантов (видео)

После ночного обстрела россияне не досчитаются множества солдат: удар украинской артиллерии пришелся точно по зданию.

Ночью 29 августа украинские войска нанесли мощный удар по воинской части в Херсоне на улице Паровозной, в которой расположились российские оккупанты. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. На опубликованных ими видео видны многочисленные взрывы.

Утром стали видны последствия атаки: многоэтажное здание, в котором, по всей видимости, располагались казармы, разрушено.

"Воинская часть — все", — так прокомментировала последствия обстрела автор видео.

Также местные жители сообщили о том, что ночью были слышны взрывы в Каховке, Новой Каховке, Олешках, Антоновке.

Напомним, 26 августа в Херсоне снова были слышны взрывы в районе Антоновского моста. 25 августа украинская авиация нанесла удары по вражеской системе противовоздушной обороны в Херсоне и селе Нововоскресенское Херсонской области.

В оперативном командовании "Юг" объяснили, что современные контрнаступления заключаются в истощении врага. Поэтому тактика украинских войск предусматривает уничтожение складов с боеприпасами, командных пунктов, удары по опорным пунктам — там российские войска сосредотачивают свою силу, технику и вооружение.