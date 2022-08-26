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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области Удар ВСУ по Антоновскому мосту

ВСУ нанесли серию ударов по Антоновскому мосту в Херсоне, – СМИ (видео)

удары по антоновскому мосту
Момент "прилетов" по Антоновскому мосту

Местные жители записали на видео момент "прилетов" по переправе. Еще вчера оккупанты начали сооружать под мостом переправы.

Украинские военные нанесли серию ударов по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Об этом сообщает "Суспільне Херсон".

26 августа в Херсоне снова были слышны взрывы в районе Антоновского моста. Очевидцы сообщают о "прилетах" по местному мосту. В телеграм-канале "Ху*евый Херсон" опубликовали несколько видео ударов по мосту.

Отметим, российские пропагандисты 25 августа опубликовали видео сооружения переправы практически под Антоновским мостом. Они полностью показали, где оно находится и из чего ее делают.

Издание "РИА Новости" заявило, что российское ПВО якобы отбило практически все удары по Антоновскому мосту.

В российском телеграм-канале "Военный осведомитель" написали, что удар по мосту в очередной раз показывает, что ВСУ используют тактику поддержания моста в нерабочем состоянии. Они также признали, что все попытки ВС РФ оборонять мост при помощи ПВО безрезультатны.

Официальной информации от ВСУ о подтверждении ударов на момент написания новости не было.

Напомним, 22 августа ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту. У оккупантов очень ограничены возможности по снабжению группировки ВС РФ на правом берегу.

Ранее СМИ писали, что РФ выведет авиацию из Крыма, чтобы избежать новых ударов ВСУ.