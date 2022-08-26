ВСУ нанесли серию ударов по Антоновскому мосту в Херсоне, – СМИ (видео)

Местные жители записали на видео момент "прилетов" по переправе. Еще вчера оккупанты начали сооружать под мостом переправы.

Украинские военные нанесли серию ударов по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Об этом сообщает "Суспільне Херсон".

26 августа в Херсоне снова были слышны взрывы в районе Антоновского моста. Очевидцы сообщают о "прилетах" по местному мосту. В телеграм-канале "Ху*евый Херсон" опубликовали несколько видео ударов по мосту.

Отметим, российские пропагандисты 25 августа опубликовали видео сооружения переправы практически под Антоновским мостом. Они полностью показали, где оно находится и из чего ее делают.

Издание "РИА Новости" заявило, что российское ПВО якобы отбило практически все удары по Антоновскому мосту.

В российском телеграм-канале "Военный осведомитель" написали, что удар по мосту в очередной раз показывает, что ВСУ используют тактику поддержания моста в нерабочем состоянии. Они также признали, что все попытки ВС РФ оборонять мост при помощи ПВО безрезультатны.

Официальной информации от ВСУ о подтверждении ударов на момент написания новости не было.

Напомним, 22 августа ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту. У оккупантов очень ограничены возможности по снабжению группировки ВС РФ на правом берегу.

Ранее СМИ писали, что РФ выведет авиацию из Крыма, чтобы избежать новых ударов ВСУ.