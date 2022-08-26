РФ выведет свою авиацию из Крыма, чтобы избежать новых ударов ВСУ, — СМИ
После нескольких "хлопков" Россия уже перебросила на материковую часть 6 истребителей Су-35С и четыре перехватчика МиГ-31.
Военное-командование ВС РФ, вероятно, выведет свои воздушные силы с территории оккупированного Крыма после серии взрывов на стратегических объектах. Об этом пишет издание Business Insider, ссылаясь на секретный отчет НАТО, который оказался в распоряжении журналистов.
В документе, который датируется 22 августа, сказано, что в последнее время участились диверсии и взрывы на военных объектах ВС РФ, которые расположены в оккупированном Крыму. Среди прочего, атаке подвергся аэродром в Саках, в результате которой Кремль, вероятно, потерял несколько единиц авиации.
Более того, украинские власти открыто заявили, что диверсии и взрывы в Крыму будут продолжаться, что не может вызвать опасения у Москвы. Аналитики НАТО в своем секретном отчете предположили, что на фоне подобной ситуации Кремль начнет вывозить свою авиацию с полуострова, чтобы они не стали целями следующих ударов армии Украины.
Журналисты, ссылаясь на документ, отмечают, что Россия уже перевела шесть истребителей С-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ на материковую часть страны. Для обороны Крыма Кремль также сосредоточил больше количество зенитно-ракетных комплексов для уничтожения вражеских беспилотников.
"Однако, украинские БПЛА идентифицировать в качестве целей российским системам ПВО. Это проблема, которая затрагивает все подразделения группировки, которые Россия задействовала в ходе вторжения в Украину", — процитировало издание секретный отчет НАТО.
Напомним, в течение двух недель в оккупированном Крыму были зафиксированы 27 "хлопков" на различных военных объектах ВС РФ. В результате диверсий и взрывов были уничтожены склады с боеприпасами, а также несколько единиц боевой авиации ВКС России.
Также британская разведка утверждала, что серия взрывов в Крыму ударила по возможностям боевой авиации Черноморского флота, которая дислоцировалась на полуострове.
Американский Институт изучения войны ISW прогнозировал, что взрывы в Крыму отвлекут внимание военного руководства РФ от текущей ситуации на фронте.