РФ виведе свою авіацію з Криму, щоб уникнути нових ударів ЗСУ, — ЗМІ

Після кількох "хлопків" Росія вже перекинула на материкову частину 6 винищувачів Су-35С та чотири перехоплювачі МіГ-31.

Військове командування ЗС РФ, ймовірно, виведе свої повітряні сили з території окупованого Криму після серії вибухів на стратегічних об'єктах. Про це пише видання Business Insider, посилаючись на секретний звіт НАТО, який опинився у розпорядженні журналістів.

У документі, який датується 22 серпня, сказано, що останнім часом почастішали диверсії та вибухи на військових об'єктах ЗС РФ, які розташовані в окупованому Криму. Серед іншого, атаки зазнав аеродром у Саках, унаслідок якої Кремль, ймовірно, втратив кілька одиниць авіації.

До того ж, українська влада відкрито заявила, що диверсії та вибухи в Криму продовжуватимуться, що не може викликати побоювання у Москви. Аналітики НАТО у своєму секретному звіті припустили, що на тлі такої ситуації Кремль почне вивозити свою авіацію з півострова, щоб вони не стали цілями наступних ударів армії України.

Журналісти, посилаючись на документ, зазначають, що Росія вже перевела шість винищувачів С-35С та чотири перехоплювачі МіГ-31БМ на материкову частину країни. Для оборони Криму Кремль також зосередив більше зенітно-ракетних комплексів для знищення ворожих безпілотників.

"Однак, українські БПЛА ідентифікувати як цілі російські системи ППО. Це проблема, яка торкається всіх підрозділів угруповання, які Росія задіяла під час вторгнення в Україну", — процитувало видання секретний звіт НАТО.

Нагадаємо, протягом двох тижнів в окупованому Криму було зафіксовано 27 "хлопків" на різних військових об'єктах ЗС РФ. Унаслідок диверсій і вибухів було знищено склади з боєприпасами, а також кілька одиниць бойової авіації ВКС Росії.

Також британська розвідка стверджувала, що серія вибухів у Криму вдарила по можливостях бойової авіації Чорноморського флоту, яка дислокувалася на півострові.

Американський Інститут вивчення війни ISW прогнозував, що вибухи в Криму відвернуть увагу військового керівництва РФ від поточної ситуації на фронті.