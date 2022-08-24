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27 "хлопків" за 2 тижні: з'явилася карта вибухів в окупованому Криму

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Фото: Скріншот | Вибухи у Криму: стало відомо, скільки "хлопків" почули на окупованій території

Масово "хлопки" на території півострова почали фіксувати з 9 серпня. Від вибухів постраждали аеродроми, склади з боєприпасами й інші об'єкти.

У тимчасово окупованому Криму з 9 серпня сталося щонайменше 27 вибухів на низці об'єктів, зокрема аеродромах і складах із боєприпасами. Такі дані опублікувала громадська організація "Кримськотатарський ресурсний центр".

Представники центру опублікували карту, де помічені місця вибухів на півострові з 9 серпня.

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Карта вибухів у Криму

Місця та результати вибухів у Криму:

  • Військовий аеродром у Новофедорівці, 09.08.2022

За даними центру, знищено 8 літаків Су-27, чотири Су-30, п'ять Су-24, шість вертольотів Мі-8 та літак Іл-20, а також чотири склади з боєприпасами для літаків.

  • Села Майське та Азовське, 16.08.2022

Знищено склад із боєприпасами, пошкоджено залізничне полотно.

  • Військовий аеродром у Гвардійському, 16.08.2022

Знищено літак Су-24, ще двох пошкоджено, інформацію частково підтверджено.

  • Керч, 18.08. 2022

Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони РФ, інформація про втрати та завдані збитки уточнюється.

  • Військовий аеропорт "Бельбек" 18.08.2022

Інформація про втрати та завдану шкоду уточнюється.

  • Євпаторія — 3 рази, 19.08.2022 та 20.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО.

  • Севастополь — 5 разів, 19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022

Влучання дрона в будівлю штабу Чорноморського флоту РФ. Вибухи біля Нахімовського училища.

  • Оленівка, 20.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО.

  • Бахчисарай, 20.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО.

  • Село Молочне, 20.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

  • Алупка, 21.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

  • Саки, 21.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

  • Євпаторія, 21.08.2022

Повідомлялося про вибухи та роботу ППО

  • Новофедорівка, 21.08. 2022

Повідомлялося про роботу ППО

  • Балаклава, 22.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

  • Форос, 22.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

  • Красноперекопськ, 22.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

  • Севастополь — 3 рази, 23.08.2022

Нагадаємо, 18 серпня росЗМІ повідомляли про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевняє, що в місті спрацювала ППО. За інформацією російських сил над Кримським мостом збили "український безпілотник".

За даними журналістів, представники окупаційної влади Криму — "прем'єр-міністр" Сергій Аксьонов і спікер "Держдуми" півострова Володимир Константинов втекли в Ростов.

Учора, 23 серпня, на саміті Кримської платформи президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що півострів має бути у складі України.