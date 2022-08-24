27 "хлопків" за 2 тижні: з'явилася карта вибухів в окупованому Криму
Масово "хлопки" на території півострова почали фіксувати з 9 серпня. Від вибухів постраждали аеродроми, склади з боєприпасами й інші об'єкти.
У тимчасово окупованому Криму з 9 серпня сталося щонайменше 27 вибухів на низці об'єктів, зокрема аеродромах і складах із боєприпасами. Такі дані опублікувала громадська організація "Кримськотатарський ресурсний центр".
Представники центру опублікували карту, де помічені місця вибухів на півострові з 9 серпня.
Місця та результати вибухів у Криму:
- Військовий аеродром у Новофедорівці, 09.08.2022
За даними центру, знищено 8 літаків Су-27, чотири Су-30, п'ять Су-24, шість вертольотів Мі-8 та літак Іл-20, а також чотири склади з боєприпасами для літаків.
- Села Майське та Азовське, 16.08.2022
Знищено склад із боєприпасами, пошкоджено залізничне полотно.
- Військовий аеродром у Гвардійському, 16.08.2022
Знищено літак Су-24, ще двох пошкоджено, інформацію частково підтверджено.
- Керч, 18.08. 2022
Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони РФ, інформація про втрати та завдані збитки уточнюється.
- Військовий аеропорт "Бельбек" 18.08.2022
Інформація про втрати та завдану шкоду уточнюється.
- Євпаторія — 3 рази, 19.08.2022 та 20.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО.
- Севастополь — 5 разів, 19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022
Влучання дрона в будівлю штабу Чорноморського флоту РФ. Вибухи біля Нахімовського училища.
- Оленівка, 20.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО.
- Бахчисарай, 20.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО.
- Село Молочне, 20.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО
- Алупка, 21.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО
- Саки, 21.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО
- Євпаторія, 21.08.2022
Повідомлялося про вибухи та роботу ППО
- Новофедорівка, 21.08. 2022
Повідомлялося про роботу ППО
- Балаклава, 22.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО
- Форос, 22.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО
- Красноперекопськ, 22.08.2022
Повідомлялося про роботу ППО
- Севастополь — 3 рази, 23.08.2022
Нагадаємо, 18 серпня росЗМІ повідомляли про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевняє, що в місті спрацювала ППО. За інформацією російських сил над Кримським мостом збили "український безпілотник".
За даними журналістів, представники окупаційної влади Криму — "прем'єр-міністр" Сергій Аксьонов і спікер "Держдуми" півострова Володимир Константинов втекли в Ростов.
Учора, 23 серпня, на саміті Кримської платформи президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що півострів має бути у складі України.