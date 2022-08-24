27 "хлопків" за 2 тижні: з'явилася карта вибухів в окупованому Криму

Масово "хлопки" на території півострова почали фіксувати з 9 серпня. Від вибухів постраждали аеродроми, склади з боєприпасами й інші об'єкти.

У тимчасово окупованому Криму з 9 серпня сталося щонайменше 27 вибухів на низці об'єктів, зокрема аеродромах і складах із боєприпасами. Такі дані опублікувала громадська організація "Кримськотатарський ресурсний центр".

Представники центру опублікували карту, де помічені місця вибухів на півострові з 9 серпня.

[ + – ] Карта вибухів у Криму

Місця та результати вибухів у Криму:

Військовий аеродром у Новофедорівці, 09.08.2022

За даними центру, знищено 8 літаків Су-27, чотири Су-30, п'ять Су-24, шість вертольотів Мі-8 та літак Іл-20, а також чотири склади з боєприпасами для літаків.

Села Майське та Азовське, 16.08.2022

Знищено склад із боєприпасами, пошкоджено залізничне полотно.

Військовий аеродром у Гвардійському, 16.08.2022

Знищено літак Су-24, ще двох пошкоджено, інформацію частково підтверджено.

Керч, 18.08. 2022

Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони РФ, інформація про втрати та завдані збитки уточнюється.

Військовий аеропорт "Бельбек" 18.08.2022

Інформація про втрати та завдану шкоду уточнюється.

Євпаторія — 3 рази, 19.08.2022 та 20.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО.

Севастополь — 5 разів, 19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022

Влучання дрона в будівлю штабу Чорноморського флоту РФ. Вибухи біля Нахімовського училища.

Оленівка, 20.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО.

Бахчисарай, 20.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО.

Село Молочне, 20.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

Алупка, 21.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

Саки, 21.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

Євпаторія, 21.08.2022

Повідомлялося про вибухи та роботу ППО

Новофедорівка, 21.08. 2022

Повідомлялося про роботу ППО

Балаклава, 22.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

Форос, 22.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

Красноперекопськ, 22.08.2022

Повідомлялося про роботу ППО

Севастополь — 3 рази, 23.08.2022

Нагадаємо, 18 серпня росЗМІ повідомляли про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевняє, що в місті спрацювала ППО. За інформацією російських сил над Кримським мостом збили "український безпілотник".

За даними журналістів, представники окупаційної влади Криму — "прем'єр-міністр" Сергій Аксьонов і спікер "Держдуми" півострова Володимир Константинов втекли в Ростов.

Учора, 23 серпня, на саміті Кримської платформи президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що півострів має бути у складі України.