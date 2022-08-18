Аксьонов і Костянтинов зникли після втечі з Криму, — ЗМІ

За інформацією журналістів, місцеві представники ФСБ Росії шоковані тим, що відбувається, їм наказали терміново знайти зниклих колаборантів.

Представники окупаційної влади Криму — "прем'єр-міністр" Сергій Аксьонов і спікер "Держдуми" півострова Володимир Константинов зникли після того, як втекли до Ростова. Їх не можуть знайти представники Федеральної служби безпеки. Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на джерела в українській розвідці.

За інформацією журналістів, Аксьонов і Костянтинов заселилися в готель і пішли "гудіти" у ресторані. Після цього представники окупаційної влади Криму зникли. В українській розвідці розповіли, що місцеві представники ФСБ Росії шоковані тим, що відбувається, їм наказали терміново знайти зниклих колаборантів.

Після цього їх планують відправити в Крим, щоб записувати спростування їхнього від'їзду та дозволять повернутися у Ростов. Як розповіли журналістам у ГУР, ймовірно, "прем'єр" і спікер "Держдуми" Криму перебрали з алкоголем і не можуть отямитися. Станом на 16:00 їх так і не знайшли.

Нагадаємо, 17 серпня журналісти повідомляли, що Аксьонов і Костянтинов втекли з Криму в Ростов. Куратор із Москви повідомив, що їм загрожує небезпека для життя. Після чого обидва вивезли свої сім'ї та коханок у Росію. Як розповіли українські розвідники, на півострів колаборанти поки що не мають наміру повертатися.

Тим часом увечері 18 серпня в районі Кримського мосту пролунали вибухи та спрацювала система ППО. За інформацією колаборантів, над Кримським мостом збили "український безпілотник".

16 серпня вибухи пролунали на складі боєприпасів під Джанкоєм у селищі Майське. За кілька годин вибухи були на авіабазі в селищі Гвардійське.

Як пишуть журналісти CNN за тим, що відбувається на півострові, стоїть Україна. ЗМІ посилаються на урядовий звіт, в якому сказано, що вибухи на військових об'єктах окупантів стали доказом можливості ЗСУ завдавати систематичних ударів по Криму.