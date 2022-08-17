"Загрожує небезпека життям": Аксьонов і Костянтинов втекли із Криму, — ЗМІ

За інформацією журналістів, "прем'єр" і спікер "Держдуми" Криму втекли разом із родиною та коханками в Ростов і повертатися на півострів поки не збираються.

З окупованого Криму в ніч проти 17 серпня виїхали "прем'єр-міністр" Сергій Аксьонов і спікер "Держдуми" півострова Володимир Константинов. Втеча відбулася після того, як обом подзвонив куратор із Москви і повідомив про загрозу їхнім життям. Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на джерела в українській розвідці.

За інформацією журналістів, для успішного виїзду з півострова окупанти на ніч перекрили Кримський міст. Наразі українським спецслужбам відомі деталі втечі та місцезнаходження кримської окупаційної влади.

Куди поїхали Аксьонов і Костянтинов?

Як розповіли журналістам українські розвідники, куратор із Москви зателефонував Сергію Аксьонову та Володимиру Костянтинову і повідомив про те, що їхнім життям загрожує небезпека. Після чого окупаційні лідери вивезли своїх дітей, дружин і навіть коханок у машинах з охороною у напрямку Росії.

За інформацією ЗМІ, підлеглі Аксьонова всю ніч знищували документи. Сім'ї політиків перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів.

"Активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власний "порятунок". Про повернення на півострів поки не йдеться", — розповіли в ГУР.

У розвідці повідомили, що, ймовірно, представники окупаційної влади Криму будуть знаходитися в Росії і приїжджатимуть на півострів на кілька годин для роз'яснення деяких завдань. Про повне повернення поки не йдеться. Крім того, окупанти розпорядилися викладати у мережу сфабриковані відео нібито їх перебування у Криму.

Нагадаємо, 17 серпня у ГУР розповіли, що ЗС РФ переміщає авіацію подалі від кордонів з Україною після останніх вибухів на військових об'єктах ЗС РФ у Криму. Усього було зафіксовано переміщення на запасні аеродроми 24 літаків та 14 вертольотів ВКС Росії.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що за атаками на об'єкти в Криму стояла Україна. Журналісти посилаються на урядовий звіт, в якому сказано, що вибухи на військових об'єктах окупантів стали доказом можливості ЗСУ завдавати систематичних ударів по Криму.

Перша серія вибухів на окупованому півострові пролунала 9 серпня. Це сталося на військовому аеродромі "Саки". Тоді Росія могла втратити авіатехніку вартістю від 650 до 850 мільйонів доларів. На аеродромі стояли винищувачі Су-30, розвідники Су-24 та гелікоптери.

16 серпня вибухи пролунали на складі боєприпасів під Джанкоєм у селищі Майське. За кілька годин вибухи були на авіабазі в селищі Гвардійське.