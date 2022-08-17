Джерела в уряді стверджують, що Україна стояла за атаками на об'єкти в Криму, — ЗМІ

Журналісти посилаються на урядовий звіт, в якому сказано, що вибухи на військових об'єктах окупантів стали доказом можливості ЗСУ завдавати систематичних ударів по Криму.

Україна стояла за трьома атаками на російські військові об'єкти в Криму, йдеться у звіті українського уряду. Про це повідомляє CNN із посиланням на українського чиновника, який побажав залишитися неназваним, оскільки не уповноважений ділитися інформацією зі ЗМІ.

У цій доповіді вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня описуються як серйозна, але разова втрата для російської військової інфраструктури на окупованому півострові. Наступні атаки, що сталися 16 серпня на складі боєприпасів у Джанкойському районі та на аеродромі у Гвардійському, названо доказом можливості України завдавати систематичних ударів по Криму.

Видання зазначає, що офіційно українські чиновники поки що не взяли на себе відповідальність за атаки на військові об'єкти на півострові, обмежуючись лише натяками. Після інциденту на аеродромі "Саки" президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців сказав, що війна "почалася з Криму і має закінчитися Кримом — його визволенням".

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк анонсував нові атаки на військові об'єкти росіян у глибокому тилу, зокрема й у Криму.

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі "Сакі" ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Російські ЗМІ та Міністерство оборони Росії запевнили, що інцидент стався через пожежу.

У британській розвідці констатували, що результатом цієї атаки стало значне ослаблення можливостей морської авіації Чорноморського флоту РФ, оскільки знищено або серйозно пошкоджено не менше восьми літаків. Також у розвідці припустили, що цей інцидент, ймовірно, змусить російське командування переглянути своє уявлення про Крим як надійний тиловий район.

Вранці 16 серпня пролунали вибухи на складі боєприпасів під Джанкоєм у селищі Майське. Через кілька годин вибухи пролунали на російській авіабазі в кримському селищі Гвардійське.

The New York Times писала, що за вибухами в Джанкойському районі стоїть елітний підрозділ ЗСУ, який діє у тилу ворога. У ЗСУ заявили, що причиною вибухів на російських військових об'єктах стало порушення правил пожежної безпеки.