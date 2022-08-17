"Наша стратегія — створити хаос": Подоляк розповів, як відбувається контрнаступ ЗСУ

Радник голови ОП анонсував нові атаки на військові об'єкти росіян у глибокому тилу, зокрема й у Криму. Серед пріоритетних цілей він назвав Кримський міст.

У найближчі два-три місяці можуть бути нові атаки, подібні до ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю Guardian.

"Наша стратегія — знищити логістику, лінії постачання, склади боєприпасів та інші об'єкти військової інфраструктури, — сказав Подоляк. — Це створює хаос у російських силах".

За його словами, дії ЗСУ докорінно відрізняються від методів російської армії, яка завойовує території, вдаючись до артилерійської могутності та знищуючи міста.

"Український контрнаступ виглядає зовсім інакше. Ми не використовуємо тактику 60-х — 70-х років минулого століття", — наголосив радник.

[ + – ] Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк Фото: Обозреватель

Він зазначив, що для ефективнішого контрнаступу українську армію необхідно забезпечити ще кількома десятками сучасних РСЗВ. За допомогою ракет великої дальності, поставлених Заходом, Україна могла б послабити окупантів, які б відчували брак боєприпасів.

Кримський міст — законна мета

Говорячи про вибухи на аеродромі "Саки", Михайло Подоляк припустив, що їх причиною могли бути дії партизанів, але ніяк не випадкова пожежа.

"Звичайно, я згоден з Міноборони Росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці", — сказав Подоляк і дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст як законну військову мету.

"Це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії в Криму. Такі об'єкти мають бути знищені", — наголосив він.

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі "Саки" ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Російські ЗМІ та Міністерство оборони Росії запевнили, що інцидент стався не внаслідок ракетного обстрілу, а внаслідок пожежі.

Міноборони РФ стверджувало, що внаслідок вибухів техніка не постраждала. Проте ЗМІ, вивчивши супутникові знімки, наголосили, що атака на аеродром призвела до найбільших втрат військової авіації Росії за один день із часів Другої світової війни.

Вранці, 16 серпня, пролунали вибухи на складі боєприпасів під Джанкоєм. Розслідувальний проєкт "Схеми" опублікував супутникові знімки, на яких видно руйнування складу боєприпасів. The New York Times писала, що за вибухами в Джанкойському районі стоїть елітний підрозділ ЗСУ, який діє у тилу ворога.

Вдень, 16 серпня, кілька вибухів сталося на російській авіабазі у кримському селищі Гвардійське. Російські правоохоронці перевіряли версію атаки малими безпілотниками.