Вибухи під Джанкоєм: з'явилися супутникові фото знищення військового складу РФ

Супутники зафіксували чинні російські склади боєприпасів у селі Майське Джанкойського району. Після вибухів там практично нічого не лишилося.

Розслідувальний проєкт "Схеми" показав перші супутникові знімки після серії вибухів на складі боєприпасів російських окупантів в окупованому районі Джанкойського Криму в селі Майське. Кадри опублікував у Twitter журналіст проекту Кирило Овсяний.

Автор уточнив, що показав фото ворожого складу боєприпасів у Майському 15 серпня і після вибухів наступного дня.

Спочатку на знімках показане скупчення боєприпасів. А 16 серпня зображено момент вибуху на військовому об'єкті. Видно, що після цього на складі практично нічого не залишилося.

Нагадаємо, що вибухи на складі боєприпасів під Джанкоєм сталися вранці 16 серпня. Майже 2000 людей було евакуйовано. В результаті постраждала електропідстанція, Міноборони РФ заявило про пожежу через детонацію снарядів.

The New York Times писала, що за вибухами в Джанкойському районі стоїть елітний підрозділ ЗСУ, який діє у тилу ворога.

До обіду 16 серпня кілька вибухів сталося над російською авіабазою у кримському селищі Гвардійське. Правоохоронці перевіряли версію атаки малими безпілотниками.

Росіяни масово залишають Крим через вибухи — Керченським мостом за 15 серпня проїхало 38,3 тисячі автомобілів.