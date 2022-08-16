Взрывы под Джанкоем: появились спутниковые фото уничтожения военного склада РФ

Спутники зафиксировали действующие российские склады боеприпасов в селе Майское Джанкойского района. После взрывов там практически ничего не осталось.

Расследовательский проект "Схемы" показал первые спутниковые снимки после серии взрывов на складе боеприпасов российских оккупантов в оккупированном Джанкойском районе Крыма в селе Майское. Кадры опубликовал в Twitter журналист проекта Кирилл Овсяный.

Автор уточнил, что показал фото вражеского склада боеприпасов в Майском 15 августа и после взрывов на следующий день.

Сначала на снимках представляется скопление боеприпасов. А 16 августа изображен момент взрыва на военном объекте. Видно, что после этого на складе практически ничего не осталось.

Напомним, что взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем произошли утром 16 августа. Почти 2000 человек были эвакуированы. В результате пострадала электроподстанция, Минобороны РФ заявило о пожаре из-за детонации снарядов.

The New York Times писала, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное подразделение ВСУ, действующее в тылу врага.

К обеду 16 августа несколько взрывов произошло над российской авиабазой в крымском поселке Гвардейское. Правоохранители проверяли версию атаки малыми беспилотниками.

Россияне массово покидают Крым из-за взрывов — по Керченскому мосту за 15 августа проехало 38,3 тысячи автомобилей.