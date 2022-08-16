За взрывами в районе Джанкоя стоит элитное украинское подразделение, — NYT

По словам журналистов, ссылающихся на анонимное заявление украинского политика, взрывы в северной части оккупированного Крыма 16 августа — дело рук элитного подразделения ВСУ, которое действует в тылу ВС РФ.

Взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе оккупированного Крыма, которые прозвучали утром 16 августа, — дело рук элитного подразделения ВСУ, которое действует в тылу агрессора. Об этом на условиях анонимности заявил один из высокопоставленных представителей Украины, передает NYT.

Взрывы на складе боеприпасов в северной части Крыма произошли во вторник, 16 августа, около шести утра.

Помимо склада боеприпасов, пострадала электроподстанция и железнодорожное полотно. В свою очередь, в российском Минобороны высказались о произошедшем как об акте саботажа.

Власти Украины официально не берут на себя ответственности за атаку, однако в сообщении советника главы ОП Михаила Подоляка есть определенный намек.

"Демилитаризация в действии", — заявил он. "Напоминание: Крым нормальной страны — это Черное море, горы, отдых и туризм, а оккупированный русскими Крым — взрывы складов и высокий риск гибели оккупантов и воров", — говорится в сообщении.

Напомним, что спикер Воздушных сил назвал причиной взрывов в Крыму пренебрежение правилами пожарной безопасности. Со слов Юрия Игната, в Джанкое и еще на одном военном аэродроме в Крыму произошел взрыв ракет, поэтому возможно, пострадала также и техника.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным росСМИ, в Крыму произошел еще один взрыв. В воздухе над авиабазой в Гвардейском виден черный дым, прежде были слышны несколько взрывов.