Причина взрывов в Крыму — игнорирование правил пожарной безопасности, — спикер Воздушных сил

По словам Юрия Игната, в Джанкое и еще одном военном аэродроме в Крыму взорвались ракеты, поэтому есть надежда, что пострадала и техника.

Комментируя взрывы, которые прогремели сегодня на военных аэродромах Крыма 16 августа, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что их причиной стало нарушение правил пожарной безопасности.

"Есть официальная позиция украинского высшего военного руководства: противник не умеет пользоваться средствами пожарной безопасности, — подчеркнул он. — Нас это, безусловно, радует".

По его словам, от такой беспечности пострадали Джанкой и еще один военный аэродром, где противник сосредоточил вертолеты и другую технику.

"Судя по видео, которые появились в открытых источниках, мы видим детонацию боекомплекта, это ракеты, которые взрываются и разлетаются в разные стороны, — отметил Игнат. — Надеемся. противник таким образом лишится еще и техники, а главное — личного и летного состава, что, собственно, случилось в Саках".

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что на аэродроме "Саки" не только сгорело более десяти самолетов, но и, вероятно, пострадало большое количество летчиков и техников.

"Поэтому даже если Россия может подтягивать самолеты, есть очевидная проблема со специалистами, которые не за один день готовятся", — сказал он.

Игнат не стал рассказывать о том, какой урон взрывы в Крыму нанесли российской армии. Однако он отметил, что скоро всем будут доступны спутниковые снимки, с помощью которых можно будет проанализировать величину ущерба.

Россияне снизили активность

Спикер также сообщил, что авиация противника по-прежнему не залетает в зону действия украинской ПВО. Однако ежедневно фиксируется около 150 вылетов российских самолетов с прилегающих к Украине территорий Беларуси и России, а также из оккупированного Крыма.

"Увеличилась авиационная активность на аэродроме "Бельбек", который находится рядом с Севастополем, — сказал Юрий Игнат. — Это связано с тем, что проводятся определенные мероприятия после взрывов на аэродроме "Саки", откуда взлетала тактическая авиация оккупантов".

По словам Игната, в целом на протяжении последних 3-4 суток наблюдается снижение активности российской авиации, однако она все равно продолжает наносить удары по украинским позициям. Для них оккупанты задействуют штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-24. Ми-28 и Ка-52.

"Три таких вертолета за минувшие двое суток было уничтожено силами ПВО", — сказал спикер Воздушных сил.

Как сообщалось, 16 августа в поселке Майское Джанкойском районе прогремели взрывы. В Минобороны РФ подтвердили детонацию боеприпасов во время взрыва в Крыму. Позже в ведомстве заявили, что причиной взрывов стала диверсия.

Спустя несколько часов стало известно о том, что на авиабазе в Гвардейском прозвучало несколько взрывов.

Напомним, 9 августа на военном аэродроме в Крыму прогремела серия взрывов. Российские СМИ и Министерство обороны РФ заверили, что инцидент произошел вследствие возникновения пожара.