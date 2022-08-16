В Джанкойском районе Крыма прогремели взрывы: что известно

По словам представителя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, взорвался склад боеприпасов, а детонация продолжается на протяжении часа. По неподтвержденным данным, ЧП было два: пожар на подстанции в Джанкое и взрыв в поселке Майское.

Утром 16 августа в Джанкойском районе аннексированного Крыма прогремели взрывы. По неподтвержденным данным, взрыв имел место в районе поселка Майское. В соцсетях появились кадры пожара на территории, прилегающей к трансформаторной подстанции. Об этом сообщили пророссийские Telegram-каналы, передает Фокус.

В свою очередь, "Риа-Мелитополь" пишет о взрывах в селе Азовское.

Представитель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил о точном попадании по военной части в поселке под названием Qalay (Азовское).

"Попали в склад боеприпасов, звуки от взрывов далеко прокатываются по степи", — отметил Чубаров, добавив, что детонация продолжается уже на протяжении часа.

Руководитель оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов сообщил, что направляется на место происшествия.

Напомним, что после взрывов на авиабазе в Крыму вблизи Новофедоровки Путин уволил командующего Черноморского флота. Сообщается, что адмирала Игоря Осипова, возглавлявшего российский флот с 2019 года, заменит Виктор Соколов, который с 2020 года был руководителем военно-морской академией им. адмирала Кузнецова.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам британской разведки, взрывы в оккупированном Крыму на аэродроме недалеко от города Саки скажутся на возможностях авиации российских ВМФ. Forbes оценил ущерб, понесенный российскими войсками, предположительно, уничтожена авиатехника стоимостью в пределах 650 – 850 млн долларов. На аэродроме находились истребители Су-30, разведчики Су-24, а также вертолеты.