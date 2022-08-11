Последствия взрывов в Крыму: в РФ уволили командующего Черноморского флота, — СМИ (фото)

По данным журналистов, адмирала Игоря Осипова, который командовал Черноморским флотом с 2019 года, заменит Виктор Соколов. Такую замену связывают со взрывами на авиабазе в Крыму, в которых были уничтожены до 8 российских боевых самолетов.

Командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов снят с должности, на этом посту его заменит Виктор Соколов, об этом сообщают пророссийские Telegram-каналы.

Игорь Осипов

Игорь Осипов возглавлял российский флот с мая 2019 года.

Кадровые перестановки, предположительно, связаны с потерями, которые понесли российские ВМФ после взрывов в Новофедоровке.

[ + – ] Игорь Осипов

Кто такой Виктор Соколов?

59-летний вице-адмирал Соколов командовал минно-торпедной боевой частью на нескольких кораблях, был начальником штаба и также возглавлял дивизион тральщиков. В 2013 году стал заместителем командующего северным флотом, с 2020 года руководил военно-морской академией им. адмирала Кузнецова.

[ + – ] Виктор Соколов

Официальных комментариев ЧФ РФ пока не было.

Украинский журналист Юрий Бутусов связывает увольнение адмирала Игоря Осипова с катастрофическими, по его словам, последствиями взрывов на крымской авиабазе в поселке Новофедоровка, где базируется главная ударная сила российского флота — 43-й морской штурмовой авиаполк.

С его слов, 9 августа вследствие одновременных взрывов складов боеприпасов в Крыму были уничтожены, по самым консервативным оценкам, до 8 российских боевых самолетов. Генштаб ВСУ сообщил о 9 ликвидированных бортах. Инфраструктура авиабазы понесла тяжелый урон. В свою очередь, Минобороны РФ не признало потери.

Журналист напомнил, что адмирал Осипов сохранил свою должность даже после потопления ракетного крейсера "Москва"

Бутусов отметил, что авиабаза, судя по всему, была подорвана в результате диверсии украинцев, т.к. других попаданий нет. Два отдаленных склада взорвались почти одновременно.

Ранее Фокус сообщал, что Россия понесла крупнейшие потери со времен Второй мировой. На спутниковом снимке российского аэродрома "Саки" видны уничтоженные самолеты. Однако прежде российское Минобороны заявляло, что техника не пострадала.

Напомним, что британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что, вероятнее всего, во время атаки на российскую авиабазу в Крыму применялось украинское оружие, а не западное.