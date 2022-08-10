"Дело явно не в сигарете": министр обороны Великобритании отреагировал на взрывы в Крыму

По словам Бена Уоллеса, инцидент на авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму произошел без применения западного вооружения.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что государство все еще пытается выяснить, что послужило причиной взрывов на российской военной авиабазе во временно оккупированном Крыму. Об этом в среду, 10 августа, пишет BBC.

Уоллес назвал маловероятным сценарий, при котором взрывы на территории авиабазы "Саки" произошли в результате применения украинскими Вооруженными силами западного оружия. Также Великобритания считает ложными заявления России касательно причин инцидента, однако "ясно, что это не то, что происходит, когда роняешь сигарету", добавил министр обороны Великобритании.

Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства отметил, что должно пройти время, прежде чем причины взрывов будут установлены, отметив, что авиабаза в Крыму была "абсолютно законной целью" для Киева, так как она использовалась для нанесения авиационных ударов по территории Украины.

Журналисты отметили, что сегодня Уоллес находится с визитом в Копенгагене, где сегодня у него пройдет встреча с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В эти дни в столице Дании проходит конференция #CopenhagenUkraine, посвященная сотрудничеству стран Северной и Восточной Европы ради помощи Украине.

Напомним, во вторник, 9 августа на военном аэродроме ВС РФ во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Российские СМИ и Министерство обороны России заверили, что инцидент произошел не в результате ракетного обстрела, а вследствие возникновения пожара.

Американские СМИ предположили, что удар по военному аэродрому могли нанести при помощи украинского вооружения — оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром".

Советник министра внутренних дел Украины Алексей Геращенко сообщил, что в результате взрывов на авиабазе в Крыму погибли по меньшей мере 60 пилотов и 100 техников РФ.