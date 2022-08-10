"Справа явно не в цигарці": міністр оборони Великобританії відреагував на вибухи в Криму

За словами Бена Воллеса, інцидент на авіабазі "Саки" в окупованому Криму стався без застосування західного озброєння.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що держава все ще намагається з'ясувати, що спричинило вибухи на російській військовій авіабазі в тимчасово окупованому Криму. Про це в середу, 10 серпня, пише ВВС.

Воллес назвав малоймовірним сценарій, за якого вибухи на території авіабази "Саки" сталися внаслідок застосування українськими Збройними силами західної зброї. Також Великобританія вважає помилковими заяви Росії щодо причин інциденту, проте "зрозуміло, що це не те, що відбувається, коли кидаєш цигарку", додав міністр оборони Великобританії.

Глава оборонного відомства Сполученого Королівства зазначив, що має пройти час, перш ніж причини вибухів буде встановлено, зазначивши, що авіабаза в Криму була "абсолютно законною ціллю" для Києва, оскільки її використовували для завдання авіаційних ударів по території України.

Журналісти наголосили, що сьогодні Воллес перебуває з візитом у Копенгагені, де сьогодні в нього відбудеться зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим. Цими днями в столиці Данії проходить конференція #CopenhagenUkraine, присвячена співпраці країн Північної та Східної Європи заради допомоги Україні.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня на військовому аеродромі ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Російські ЗМІ та Міністерство оборони Росії запевнили, що інцидент стався не внаслідок ракетного обстрілу, а внаслідок пожежі.

Американські ЗМІ припустили, що удару по військовому летовищу могли завдати за допомогою українського озброєння — оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім".

Радник міністра внутрішніх справ України Олексій Геращенко повідомив, що внаслідок вибухів на авіабазі в Криму загинули щонайменше 60 пілотів і 100 техніків РФ.