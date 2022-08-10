На аеродромі "Саки" в Криму загинули та поранені 60 пілотів і 100 техніків, — МВС (фото, відео)

Заступник голови МВС Антон Геращенко вважає, що вибух на півострові за своїм масштабом завданих збитків російським силам можна порівняти зі втратою крейсера "Москва".

Унаслідок вибухів на аеродромі "Саки" в окупованому Криму загинули щонайменше 60 пілотів і 100 техніків, які перебувають там. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на дані української розвідки.

За його словами, вибух на півострові за своїм масштабом завданих збитків російським силам можна порівняти зі втратою крейсера "Москва".

"Учорашній "мимовільний підрив боєприпасів" за своїм масштабом завдав шкоди російській військовій могутності на Півдні не менший, а я навіть думаю більший, ніж знищення крейсера "Москва", — написав він.

Антон Геращенко розповів, що українські безпілотники, які залишилися непоміченими для російського ППО, зафіксували на аеродромі такі літальні апарати:

14 одиниць винищувачів-бомбардувальників Су-30;

16 одиниць винищувачів-бомбардувальників Су-24М;

6 вертольотів Мі-8;

1 військово-транспортний літак Іл-76.

Загальна вартість усіх літаків, що були там, становить понад $1 млрд. А для того, щоб відновити свою військову міць, Росії знадобиться понад півтора року.

"Щоб зробити 30 нових винищувачів-бомбардувальників — це півтора року роботи російським авіаційним заводам. А якщо режим санкцій буде дієвим, то й більше, тому що авіазаводи РФ використовували масу західних і тайванських електронних компонентів", — розповів Геращенко.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Це сталося в районі селища Новофедорівка в Сакському районі, де розташований військовий аеродром, що його росіяни використовують для літаків, які атакують підконтрольні Україні території.

У Міноборони України свою причетність до вибухів на півострові прямо не визнають. Однак нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння в непризначених для цього місцях.

Як пишуть у виданні The Washington Post, вибухи в Криму були справою рук українських спецслужб. Американська зброя при нападі на російську авіабазу "Саки" не використовувалася.