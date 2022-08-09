"Паління в недозволеному місці": у Міноборони України назвали причину вибухів у Криму

В оборонному відомстві також попередили, що цю пожежу країна-терорист може використати в інформаційній війні. Не виключено, що окупанти знайдуть якісь "шеврони", "візитки" чи навіть "ДНК".

Міністерство оборони України зробило заяву щодо вибухів у Криму, які сьогодні мали місце на російській військовій базі біля селища Новофедорівка в районі кримського міста Саки, текст заяви опублікований на сторінці оборонного відомства у Facebook.

"Міноборони України не може встановити причину займання, але вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у непризначених для цього місцях", — йдеться у публікації.

Водночас представники відомства попередили, що ця пожежа та вибухи в Криму можуть використовуватися країною-терористом в інформаційній війні. Не виключено, що окупанти несподівано "виявлять" якісь специфічні "шеврони", "візитки" або навіть "ДНК" на місці авіабази, де, за офіційною версією Міноборони, сталася детонація боєприпасів.

"Користуючись нагодою, нагадуємо, що одяг з бавовни досить гігієнічний. Зберігайте спокій і вірте ЗСУ!", — зазначили співробітники пресслужби Міноборони.

[ + – ] Скріншот відео: Вибухи у Криму

У тексті публікації міститься посилання на термін зі специфічного кремлівської новомови, покликаного заспокоїти російську громадськість. Так, вибухи в Криму росЗМІ можуть назвати "хлопками", а, приміром, потоплення чи війну — "негативним спливанням" та "спецоперацією".

Раніше Фокус повідомляв, що після вибухів на кримській військовій базі деякі офіційні особи України нагадали, що Крим є частиною України. Вони висміяли брехню російських чиновників із Міноборони і припустили, що наступною метою стане Кремль.

Російська преса, зі свого боку, назвала кілька версій того, що сталося біля Новофедорівки. Одне з кримських видань написало про спалах під час навантаження палива.