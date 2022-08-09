"Курение в неположенном месте": в Минобороны Украины назвали причину взрывов в Крыму

В оборонном ведомстве также предупредили, что этот пожар страна-террорист может использовать в информационной войне. Не исключено, что оккупанты найдут какие-нибудь "шевроны", "визитки" или даже "ДНК".

Министерство обороны Украины сделало заявление относительно взрывов в Крыму, сегодня имевших место на российской военной базе возле поселка Новофедоровка в районе крымского города Саки, текст заявления опубликован на странице оборонного ведомства в Facebook.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, но в очередной раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в непредназначенных для этого местах", — говорится в публикации.

Вместе с тем, представители ведомства предупредили, что этот пожар и взрывы в Крыму могут использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключено, что оккупанты неожиданно "обнаружат" какие-нибудь специфические "шевроны", "визитки" или даже "ДНК" на месте авиабазы, где, по официальной версии Минобороны произошла детонация боеприпасов.

"Пользуясь случаем, напоминаем, что одежда из "хлопка" достаточно гигиенична. Сохраняйте спокойствие и верьте ВСУ!", — отметили сотрудники пресс-службы Минобороны.

[ + – ] Скриншот видео: Взрывы в Крыму

В тексте публикации содержится отсылка к термину из специфического кремлевского новояза, призванного успокоить российскую общественность. Так, взрывы в Крыму росСМИ могут назвать "хлопками", а, к примеру, потопление или войну — "отрицательным всплытием" и "спецоперацией".

Ранее Фокус сообщал, что после взрывов на крымской военной базе некоторые официальные лица Украины напомнили, что Крым — часть Украины. Они высмеяли ложь российских чиновников из Минобороны и допустили, что следующей целью станет Кремль.

Российская пресса, в свою очередь назвала несколько версий произошедшего возле Новофедоровки. Одно из крымских изданий написало о возгорании во время погрузки топлива.