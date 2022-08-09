Взрывы под Новофедоровкой: росСМИ озвучили несколько причин ЧП

Пророссийское издание "Крымская правда" в качестве причины взрывов в назвало возгорание во время погрузки топлива. В свою очередь, экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив считает, ВСУ нанесли удар по российской базе дальнобойными ракетами с радиусом действия 200-300 км.

Взрывы на авиабазе ВС РФ в крымском поселке Новофедоровка (район города Саки) произошли из-за пожара при погрузке топлива. Такая информация появилась в одном пророссийских изданий. В Минобороне РФ заявили, что огневого воздействия по складу боеприпасов не было. Об этом сообщает Telegram-канал "Крамская правда".

Однако бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что взрыв в Новофедоровке в очередной раз подтверждают то, что ВСУ уже получили дальнобойные ракеты HIMARS, дальность которых варьируется в пределах 200-300 км. Он также сослался на недавние взрывы в Мелитополе. Андрусив также допустил, что, дабы избежать паники среди населения, российские власти оккупированного полуострова заявят о "несчастном случае" или "диверсии".

Признать, что у Украины появилась возможность наносить удары на глубине 300 км, по мнению Андрусива, означало бы посеять панику среди жителей регионов, где сконцентрированы резервы российских войск.

Реакция Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ярмак прокомментировал события в Крыму. "Украинский юг особенно прекрасен в августе", — говорится в посте его Telegram-канала.

Заявление Минобороны РФ

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, примерно в 15.20 на территории аэродрома 'Саки' в районе поселка Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Пострадавших при взрыве нет, нет и урона авиатехники, которая находилась на аэродроме.

Местные оккупационные власти продолжают тушить пожар и выясняют причины инцидента.

"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны РФ.

Глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов заявил, что в поселке выстраивается периметр оцепления в 5-километровой зоне.

Сооружаются ограждения, на месте работают экипажи дорожной полиции и пешие патрули, а российское МЧС следит за возгораниями. Примерно 30 местных жителей были эвакуированы из своих домов в районе аэродрома.

Напомним, что туристы эвакуируются из поселка Новофедоровка в срочном порядке, из-за того, что во вторник, 9 августа, здесь прогремели несколько взрывов. Отдыхающие уезжают с крымских пляжей, при этом на выезде из населенного пункта стоят десятки машин.

Напомним, что представители Пентагона заявили, что США передали Украине достаточно РСЗО Himars. У ВСУ есть 16 систем HIMARS, и в США считают такое количество достаточным для выполнения задач, для которых эти мобильные системы разрабатывались. Вместе с тем, глава Минобороны Алексей Резников ранее заявлял, что для контрнаступления Украине нужно 100 "Хаймарсов".