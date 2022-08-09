"Мамулечка, надо сваливать": туристы массово покидают Новофедоровку после взрывов (видео)

Отдыхающие в оккупированном Крыму уезжают с пляжей, десятки машин стоят на выезде из поселка.

После взрывов возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму туристы массово покидают местные пляжи и выезжают из поселка, звучит сигнал воздушной тревоги. Соответствующие ролики появились в сети во вторник, 9 августа.

На одном из роликов можно увидеть, как туристы уходят с пляжа в то время как вдалеке виднеются столбы дыма, также слышны звуки взрывов.

По данным СМИ, Из Новофедоровки начали массово выезжать туристы и местные жители, а на выезде из города образовались пробки. На место происшествия едут кареты скорой и пожарные машины.

Агентство Reuters со ссылкой на местных жителей сообщило, что дым поднимается в районе российской авиабазы, расположенной в населенном пункте на берегу Черного моря — там находится военный аэродром и полигон Министерства обороны России.

Главный редактор RT, российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на очевидцев заявила, что взрывы в Новофедоровке являются результатом диверсии. В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что находится на месте происшествия, "власти" оцепляют территорию площадью 5 километров.

Напомним, по данным украинской разведки, из-за успешного наступления ВСУ армия России вынуждена перебрасывать свои силы на юг Украины, в том числе в Крым.

Ранее эксперты рассказали, какие объекты России в оккупированном Крыму могут поразить Вооруженные силы Украины.