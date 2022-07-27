Какие цели ВСУ может поразить в Крыму, – объясняет эксперт

На Крымском полуострове расположены те стратегические цели россиян, поражение которых способно уменьшить количество ракетных ударов по Украине.

Аэродром в Джанкое, где дислоцируется сформированный после оккупации полуострова 39-й вертолетный полк, может стать целью для поражения ВСУ. Об этом в интервью Фокусу рассказал Павел Лакийчук, руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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"С точки зрения боевых действий на юге Украины, во-первых, можно говорить о Джанкой как точке для поражения, – объясняет он. – После Чернобаевки и Мелитополя, а Мелитополь становится в очередь за Чернобаевкой, как аэродром, по которому следует попасть, на очереди Джанкой. Потому что это ключевой аэродром для тактической и ударной авиации, которую нужно будет ликвидировать. Во-вторых, это крымское горлышко (Перекопский перешеек), через которое идут силы противника с Крымского полуострова".

Он также объясняет, что у Крыма есть цели, после поражения которых можно уменьшить риски ракетных ударов.

"С самого начала войны Украина просит международных партнеров обеспечить противоракетную оборону Украины. Пока никто нам таких гарантий не дает. И это ясно. На самом деле сейчас нет ни одной противовоздушной обороны в мире, которая дает стопроцентную защиту от крылатых ракет. И по современным концепциям США, других развитых стран, они также признают, если бы на них было такое нашествие ракет, их ПВО не сработало бы на 100%. Но они сильно этим не обеспокоены, потому что в их стратегических концепциях предусмотрен единственный правильный выход из такой ситуации – уничтожение носителей крылатых ракет: пусковых установок, баз их хранения, баз их обслуживания. То есть врага нужно уничтожать на начальных стадиях. Отсюда и ответ, какие цели в Крыму, и не только в Крыму, имеют стратегическое значение. Речь может быть о: 17-ом арсенале Черноморского флота – базе хранения ракет и вооружения на территории Крыма, ракетно-технической базе, где осуществляется обслуживание крылатых ракет, которыми россияне бьют по нашим городам и селам, и другое вооружение", – добавил Лакийчук.

Напомним, ранее экс-главком НАТО призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту. Генерал Филипп Бридлав считает, что после нападения РФ со всех сторон и убийства тысяч людей, для украинской армии мост является законной целью.

Несколько ранее советник главы ОП Арестович заявлял, что в этой войне нет никаких ограничений, поэтому Украина может нанести удар по мосту в нужный момент.