Павел Лакийчук: "После Чернобаевки и Мелитополя следующий — Джанкой"

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан 1 ранга в запасе Павел Лакийчук рассказал Фокусу о вероятном освобождении Херсонщины, возможном разрушении Антоновского моста и наиболее вероятных целях поражения в оккупированном Крыму.

В Херсонской области несколько дней идут тяжелые бои, Вооруженные силы Украины продолжают наступление. Об этом говорится в материалах британской и американской разведки. Об этом говорят и украинские военные. Они констатируют: за последнюю неделю значительно повреждены все три моста, соединяющие левый и правый берега Днепра возле Херсона, в частности — Антоновский мост.

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Кроме того, несколько дней назад были повреждены железнодорожные пути около Мелитополя в Запорожской области, которые использовались оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака. Эксперты объясняют успехи ВСУ поступлением нового западного оружия и применением новой стратегии. И если сейчас полыхает в Херсонской и Запорожской областях, то не исключено, что скоро будет горячо и в оккупированном Крыму.

"Из-за значительно поврежденных мостов враг может на Херсонщине оказаться в окружении"

Сейчас часто можно слышать о вероятном освобождении оккупированных РФ территорий, в частности, Херсонской области. Какая сейчас там ситуация?

— Нельзя рассматривать этот участок фронта отдельно от общей ситуации. Понятно, что россияне от своих замыслов не отказались, а основное направление удара – северодонецкое. Там с трех сторон они пробуют вести наступление. Но в то же время мы видим контрнаступление Вооруженных сил Украины – наращивание мощностей привело к тому, что россиянам пришлось принять неудобную позу. Ибо для наступления на Бахмут – Краматорск – Славянск им крайне необходимы резервы, на юге у них намечается большая дыра. Но и резервов у них очень мало. И это главное украинское преимущество.

В военной теории это называется — овладеть инициативой. Я обычно боюсь использовать этот термин, но сейчас выглядит все так, что мы перехватываем инициативу. И об этом свидетельствуют происходящее на фронте движение. Россия не может диктовать свою повестку дня – сконцентрировать усилия на основном направлении. В результате и на юге, и на востоке Украины ситуация улучшается для нас. Поэтому мы можем говорить о возможном наступлении на херсонском направлении.

При каких условиях Украина может получить преимущество на Херсонщине?

— Если говорить о Херсоне – Каховке, то нужно говорить о тактических приемах, которые будут применяться. Но к ним можно переходить через стратегию, оперативный уровень.

С получением ВСУ тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня дальнего действия характер войны изменился. Когда россияне пробивали нашу оборону на северодонецком направлении, их тактика базировалась на стратегиях Второй мировой войны. А именно, когда огневой вал, артподготовка по первой линии обеспечивала продвижение войск. В известной степени мы смогли нейтрализовать эту угрозу путем нанесения поражения вглубь обороны противника, в их боевые порядки на оперативную глубину, уничтожая составы, командные пункты, логистические узлы. Поэтому предварительно выбранная россиянами тактика рассыпается.

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То же происходит и на юге. Наши войска применяют нетипичную для постсоветских армий тактику – поражение важных логистических узлов противника во всю глубину оперативного построения. Такому нас не учили. У тех, кто сейчас командует войсками, уже есть новый опыт. В конечном итоге эта стратегия должна привести к тому, что произошло на севере Украины, когда россияне посыпались. И все потому, что мы смогли разрушить их логистические цепочки – они потеряли тыловое довольствие, поэтому вынуждены были бежать.

На юге с помощью HIMARS и беспилотников фактически разрушается система тыла, и если так будет продолжаться, если россияне не придумают какие-нибудь способы восстановления, то им ничего не останется, как уйти.

Что касается ситуации вокруг Херсона, Каховки, в частности Каховской ГЭС. Херсон на правом берегу Днепра, тыловые базы противника – на левом. Водная преграда – это хорошо, когда она впереди, она сдерживает наступление противника. А в данном случае эта российская группировка, направленная на Николаев, захватила большой плацдарм, а река осталась позади. С одной стороны, это хорошо – пространство для наступления и цепи обеспечения. С другой стороны, плохо – для обороны страшно, они фактически прижаты к реке. Если разрушить или повредить мосты и увеличить влияние на ключевые точки, враг может оказаться в окружении.

Почему до сих пор окончательно не разрушен Антоновский автомобильный мост?

— Знаете, у нас все говорят: будем уничтожать Крымский мост. На самом деле разрушить мост – не столь простая задача, ведь каждый из них – сложное гидротехническое сооружение, которое строится с большим запасом прочности. Если говорить о том, как наши саперы уничтожают мост между Рубежным и Северодонецком, а это небольшой мост по сравнению с Антоновским, можно вспомнить, что им понадобилось три тонны тротила, чтобы его взорвать.

То есть, бомбардировкой мост разрушить очень сложно. А то, что мост значительно повредили, мы видим благодаря "товарищам коллаборантам", которые снимали эти повреждения на видео. Также ВСУ продемонстрировали, что мост находится под их огневым контролем, и при необходимости все возможно.

[ + – ] То, что Антоновский мост существкенно повредили, мы видим благодаря "товарищам коллаборантам", которые снимали эти повреждения на видео

Вопрос в том, находит ли командование целесообразным уничтожение этого моста или расположенного рядом с ним железнодорожного. Нам ведь тоже нужно наступать, и мосты будут нужны. То же касается дамбы Каховской ГЭС. Это сложное и опасное сооружение. Мы все помним историю Второй мировой, когда энкаведисты разрушили дамбу ДнепроГЭСа, и погибло много людей. Но дамба состоит из множества участков. И украинская армия уже проверила, что можно разрушить один из участков, который представляет собой мост, не повредив дамбу.

Все вместе это свидетельствует о том, что вокруг Херсона будут развиваться события.

Когда?

— В ближайший месяц. В советское время нас учили одной стратегии применения войск при наступлении. Как в кино о маршале Георгии Жукове, когда на Курской дуге продолжалась артиллерийская подготовка в течение трех суток – летели все боеприпасы, которые были наскладированы в течение нескольких месяцев, а затем пошли танки и пехота. Сейчас применяется совсем другая тактика ведения боевых действий. Вполне возможно, что это наступление уже идет. Все происходит по нарастающей, не совсем заметно для наблюдателей. И я верю, что скоро Херсон будет наш.

То есть, речь об освобождении территорий на правом берегу Днепра?

— Начинаем с правого… Дело в том, что и в Запорожской области у наших есть успехи. Речь и об ударах в сторону Мелитополя. Это говорит о том, что разговоры о наступлении на Херсон – это может быть и отвлекающий маневр. Украинская армия просто пытается рассечь российскую группировку сил, которая формируется из двух потоков: крымского – западного, и, грубо говоря, восточного – из-под Ростова. И рассечь этот крымский коридор – тоже очень важная стратегическая цель. И в конце концов так и будет рано или поздно. А пока для россиян пусть будет загадкой направление главного удара – во фланг на Херсон или фронтальный удар на Мелитополь.

[ + – ] РСЗО 59-й бригады ведет ракетный обстрел российских целей на передовой Фото: Getty Images

"Основной трафик боеприпасов в Крым осуществляется десантными кораблями Черноморского флота"

Накануне 24 февраля говорили о значительном сосредоточении сил в Крыму. Какие силы там РФ имеет для подкрепления?

— Крым сейчас выступает скорее транзитным звеном для продвижения сил противника из материковой части. Конечно, и сейчас идет формирование и переформирование обескровленных батальонных групп тех штатных частей, которые были в Крыму – речь идет о 810-й и 126-й бригадах.

Даже были такие сообщения, правда, за достоверность их я не ручаюсь, что в 810-й севастопольской бригаде морской пехоты рассматривался вопрос о формировании трех батальонно тактических групп (БТГ) на базе бригады.

Это свидетельствует о том, что россияне пытаются сформировать фиктивные БТГ – в привычных условиях бригада выставляет одну БТГ для ведения боевых действий, вторая формируется в расположении и готова к ротации с первой. Если бригада отправляет сразу две БТГ на фронт, значит, в пункте постоянной дислокации остались только калеки и поломанная техника. Если три – ни одна из них не будет сформирована полноценно.

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Думаю, с бригадой береговой обороны ситуация примерно такая же. Насколько я знаю, в пункте постоянной дислокации никого и нет. Резервов у них не хватает. Техника, накопленная на Донузлаве в пункте мобилизационного развертывания, в значительной степени уже переправлена на Херсонщину, в Запорожскую область, и там применяется.

Снова вспомним про Крымский мост. Есть мнение, если мы ударим по нему, разрушим, то снабжение прекратится. Основной трафик боеприпасов, материально-технического обеспечения осуществляется десантными кораблями Черноморского флота, транспортными кораблями. Как будто незаметно, осуществляется перевозка значительного количества военных грузов. Также для этого используется Симферопольский аэропорт. Он превратился в крупную транспортную авиабазу, через которую осуществляются перевозки наиболее оперативных грузов.

Какие силы РФ сейчас сосредоточены в Крыму?

— Сложно сказать. Подразделения береговых войск почти полностью задействованы в боевых действиях на Херсонском и Николаевском направлениях. И оценивать по тому составу, который в пунктах постоянной дислокации, это будет не совсем научно.

Была информация, что Россия передислоцировала значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край). Сколько их и по какой причине их переместили?

— После поражения крейсера "Москва", судна "Василий Бех", "вышек Бойко" и возвращения острова Змеиный российская группировка кораблей переместилась ближе к берегам Крыма. Это можно уже наверняка утверждать, потому что прошло достаточно времени для анализа.

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Что касается перебазирования кораблей в Новороссийск, то устойчивой тенденции я пока не вижу. Сейчас трудно сказать, с чем связаны указанные движения: россияне испугались украинцев или у них есть какие-то другие поводы для передислокации.

Возможно, по определенным причинам в Новороссийск переместились корабли Балтийского и Северного флотов. Возможно, их экипажам дают возможность отдохнуть, прийти в себя. Может быть, действительно, россияне боятся за них. К примеру, если говорить о большом десантном корабле проекта 11711 "Петр Моргунов" (таких у россиян всего два), то он оказался в Черном море в начале года и выйти оттуда не может. Возможно, россияне за него серьезно переживают, считая, что он хорошая цель для ВСУ.

Вполне допускаю, что какие-то корабли они решили увести подальше, но пока это еще не тенденция. Возможно, такая тенденция будет, но еще слишком мало времени прошло, чтобы делать заключения.

[ + – ] Бойцы ВСУ на востоке Украины Фото: Getty Images

"Мы можем разрушить Керченский мост, но что это даст?"

Украина получает средства для поражения на расстоянии. Как это влияет на то, что сейчас происходит в Крыму? Есть понимание, куда именно Украина может попасть?

— Много надежд на HIMARS, когда мы получим тактические ракеты, способные поражать цели на расстоянии 300 километров. Но "Гарпуны" и "Нептуны", например, бьют до 260 километров. Разница лишь в том, что эти крылатые ракеты HIMARS небольшие. Кроме того, у нас есть беспилотные летательные аппараты, которые также могут нести ракеты и наносить удары. Также есть дроны-камикадзе с достаточным радиусом действия, которые могут наносить удары, в частности, и по объектам в Севастопольских бухтах.

Но важно понимать, во-первых, где находятся объекты первоочередного поражения: сегодня и сейчас. И в Крыму есть такие объекты.

Во-вторых, насколько они уязвимы. Потому что в зависимости от мощности противовоздушной обороны, других видов защиты определяется и целесообразность тех сил, которые необходимо затратить на конкретную цель.

Если по объектам в Севастополе, Феодосии, Перевальном, Симферополе или по Керченскому мосту удары ВСУ не наносятся, это вовсе не означает, что мы не можем туда дотянуться. Можем дотянуться. Другой вопрос – насколько это критически важно, и сколько сил это у нас отнимет. Когда это уравнение будет для нас со знаком "плюс", тогда будет "хлопок".

[ + – ] Украинские солдаты разгружают два британских бронетранспортера FV103 Spartan Фото: Getty Images

Какие именно объекты на территории полуострова являются для Украины важными целями и могут быть разрушены в первую очередь?

— Штабу виднее.

А вам, вы же знаете Крым?

— С точки зрения боевых действий на юге, во-первых, можно говорить о Джанкое. После Чернобаевки и Мелитополя, а Мелитополь становится в очередь за Чернобаевкой, как аэродром, по которому следует попасть, на очереди Джанкой. Потому что это ключевой аэродром для тактической и ударной авиации, которую нужно будет ликвидировать. Во-вторых, это крымское горлышко (Перекопский перешеек), через которое идут силы противника с Крымского полуострова.

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Позволю себе отступление, если говорить стратегически. Пять месяцев с самого начала войны мы просим наших партнеров обеспечить противоракетную оборону Украины. Пока никто нам таких гарантий не дает. И это ясно. На самом деле в мире сейчас нет такой противовоздушной обороны, которая дает стопроцентную защиту от крылатых ракет. И по современным концепциям США, других развитых стран, они также признают, что если бы на них был такой шквал ракет, их ПВО не сработала бы на 100%.

Но они не особенно переживают по этому поводу, потому что в их стратегических концепциях предусмотрен единственно правильный выход из такой ситуации – уничтожение носителей крылатых ракет. Пусковых установок, баз их хранения, баз их обслуживания.

То есть, врага нужно уничтожать на начальных стадиях. Отсюда и ответ на вопрос, какие цели в Крыму, и не только в Крыму, имеют стратегическое значение.

Речь может быть о: 17-ом арсенале Черноморского флота – базе хранения ракет и вооружения на территории Крыма, ракетно-технической базе, где осуществляется обслуживание крылатых ракет, которыми россияне бьют по нашим городам и селам, и другого вооружения. Конечно, есть пункты управления связи, как стратегического, так и оперативного уровня, разрушение которых нарушает управление силами. Но повторюсь, что Генштабу и нашей разведке лучше видно с точки зрения важности объекта поражения и способности его поразить. Если это уравнение будет положительным, если меньшими усилиями мы сможем уничтожить более важную цель, то ее будут уничтожать. И нужно искать их слабые звенья.

[ + – ] Украинский экипаж БМП Козак-2 под Краматорском Фото: Getty Images

Существует ли мораторий со стороны западных партнеров по поражению целей на территории РФ? Если да, то Крым – это ведь Украина.

— Насколько я понимаю, было заявление министра обороны Украины, который сказал, что действительно с американцами был разговор о неприменении американского оружия по объектам на территории РФ. А когда вспомнили о Крыме в этом контексте, то услышали в ответ, что "министру обороны США украинская позиция понятна". Вот такая загадочная формулировка. Пусть теперь россияне думают. А мы будем действовать, исходя из оперативных потребностей.

Спрошу снова про Крымский мост. Считаете ли вы целесообразным его разрушение?

— Крымский мост – важная цель. Не только с символической точки зрения, но и с оперативной и стратегической. И у нас есть средства поражения, которыми мы можем его разрушить. Вопрос заключается в соотношении его важности и тех усилий, которые мы должны приложить к его уничтожению. Если это соотношение будет в нашу пользу, то, конечно, его уничтожат.

Россия больше не доминирует в северо-западной части Черного моря

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов недавно сказал, что Украина сможет или готовится потопить Черноморский флот РФ. Есть ли основания так говорить?

— Труднее всего поразить флот, которого нет. Россияне пытаются наши ВМС уничтожить, а никак не выходит, потому что их очень мало. У россиян же довольно значительный флот, который поразить достаточно просто. У нас уже сейчас хороший счет уничтоженных российских кораблей, среди них большие и важные. И это не только "Москва".

Но их уничтожение опять-таки зависит от оперативной обстановки. Корабли уничтожаются не для того, чтобы их просто уничтожить. А в ходе определенных операций. К примеру, если россияне десантом полезут в Одессу – потопим их. Или если они подставят свои фрегаты, то будем бить по фрегатам. То есть, это такой планомерный творческий процесс нашего штаба ВМС. И вообще ребята из ВМС демонстрируют очень классные тактические навыки. 15 единиц за четыре месяца, Нахимов бы позавидовал.

Какова численность российского флота?

— Если мы говорим о Черноморском флоте, то он остается достаточно мощным, потому что в его составе есть ударные корабли. В первую очередь, ударные корабли, поступившие после 2014 года. Речь о ракетных кораблях – носителях "Калибров" – фрегаты 11356-го проекта, корветы типа "Василий Быков". Они фактически все остались и могут наносить ракетные удары как по наземным объектам, так и по кораблям и гражданским судам, что они и делали в начале войны достаточно активно.

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Одним из последних они поразили молдавский танкер, правда, дрейфовавший. Россияне не разбираются, что они там топят, задача такая у них стоит, главное – топить. И боевые возможности их в этом плане не нарушены. Что касается, например, кораблей для десантных сил, то немного мы им там "подчистили". Но, по сути, у них нет там и того десанта, который они могли загрузить в феврале-марте. Это же касается и минно-тральных кораблей.

Если раскладывать по разным категориям, то Черноморский флот остается серьезным противником. Вопрос состоит в том, что в феврале-марте россияне, используя, или считая, что имеют полное преимущество над украинскими вооруженными силами при отсутствии средств поражения для их кораблей, фактически доминировали в Черном море, то после ряда украинских побед россияне знают, что ВМС, и в целом ВСУ – серьезный противник, у которого есть необходимые средства, которые могут их уничтожать.

Это уже не очевидное доминирование россиян в море. И я думаю, американцы, например, предоставляя нам "Гарпуны", думали о разблокировке, по меньшей мере частичной, Черного моря, несмотря на фактическое несоответствие наших и российских морских сил. Де-факто на море появился паритет по способностям, как это ни парадоксально.

Какую часть Черного моря контролирует Украина?

— Приблизительно до освобождения острова Змеиного (а это была лишь часть операции по уничтожению системы наблюдения россиян за нашей частью Черного моря) они имели цепочку системы наблюдения и фактически контролировали все наше Черное море. Ударив по "вышкам Бойко" и установив контроль над Змеиным, мы уничтожили эти их возможности. Собственно говоря, российский контроль, как доминирующий контроль в северо-западной части Черного моря, прекратился. Теперь многое зависит от средств разведки — российских и наших. Кто умнее, кто сообразительнее, кто активнее – тот и завоевывает преимущество.

Это не касается Азовского моря. С Азовским морем, к сожалению, все ясно.

Если мы говорим об угрозе с Черного моря, например, о запуске крылатых ракет, насколько изменилась ситуация с марта 2022 года?

— Мы уже который месяц считаем российские крылатые ракеты, думая, что их немного осталось. На самом деле у россиян есть ракеты, и не только "Калибры" морского базирования. Есть ракеты и берегового базирования, есть авиационные ракеты.

"Калибрами", например, они могут стрелять и из акватории Каспийского моря. Оттуда они стреляют из стратегических бомбардировщиков – Ту-95 и Ту-160. Чтобы осуществить пуск ракет из акватории Черного моря, они заходят бомбардировщиками Ту-22М3.

У них есть "Искандеры" и "Точки-У", которыми время от времени они лупят на востоке. Сейчас они начали, что вообще варварство, стрелять по городам из С-300. Чтобы было понятно, ракеты ЗРК С-300 не предназначены для поражения наземных объектов, их боеголовка – это заряд шрапнели фактически. Видимо, у них заканчиваются, например, какие-то высокоточные ракеты, поэтому они переходят на советские, не высокоточные и менее надежные. Но им все равно – часть долетит.

Так что рассчитывать на то, что рано или поздно у врага закончатся ракеты, нельзя. Единственный способ предупредить их применение – уничтожать склады боеприпасов, базы обслуживания, носители – корабли, самолеты.