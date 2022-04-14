День "Нептуна". Какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва"

Вчера вечером украинские военные нанесли ракетный удар по флагману Черноморского флота РФ — крейсер "Москва", который сильно накренился и в конечном итоге затонул. Атаковали судно новейшие ракеты "Нептун".

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Украинские военные уничтожили флагман Черноморского флота РФ "Москва" из новейшего противокорабельного комплекса "Нептун". Фокус разбирался, что это за вооружение и на что оно способно.

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РК "Нептун" — разработка ГККБ "Луч"

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" разработало комплекс в сжатые сроки. От старта разработки в 2014 году до принятия на вооружение прошло всего 6 лет. В ВМС Украины заявляли, что разработка комплекса "Нептун" — это настоящий прорыв для армии.

[ + – ] Испытательный запуск ракеты "Нептун"

"Испытания показали, что ничего не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главное задание ныне — получить "Нептуны" как можно скорей и грамотно их применять", — заявил командующий ВМС контрадмирал Неижпапа.

На что способна крылатая ракета "Нептун"?

Крылатая противокорабельная ракета предназначена для уничтожения кораблей с водоизмещением до 5000 тонн. Скорость полета ракеты составляет 900 км/ч. Внешне ракета схожа на советскую ракету Х-35, входящая в российский комплекс "Бал". Однако в то же время ракета похожа на американскую Harpoon, французскую Exocett или британскую Sea Eagle, пишет Defense Express.

[ + – ] Ракета "Нептун" в раскраске для испытаний

[ + – ] Эксперты комментируют работу РК "Нептун"

Как рассказал гендиректор и генконструктор КБ "Луч" Олег Коростелев, все противокорабельные ракеты построены по одинаковой схеме — спереди крылья, сзади рули. Разница в начинке ракеты: головке самонаведения, двигателях, деталях корпуса. И поэтому "Нептун" — это уникальная ракета собственной разработки КБ "Луч".

Дальности поражения ракеты хватит, чтобы полностью закрыть Азовское море и украинские территориальные воды в Черном море. Максимальная дальность стрельбы — 280 км.

[ + – ] Радиус поражения ракеты "Нептун"

Основные характеристики противокорабельной ракеты "Нептун":

дальность стрельбы — от 7 км до 280 км (300 максимальная)

масса ракеты — 870 км

масса боевой части — 150 кг

скорость полета — 900 км/ч

готовность к стрельбе — 15 минут

Примечательно, что головка самонаведения имеет высокие углы обзора +-60 градусов, что больше, чем у американского Harpoon с +-45. Захватить цель ракета способна на дистанции до 50 км. Ракета летит на низких высотах, а также может преодолевать радиопомехи и средства ПВО. Это было доказано во время испытательных пусков.

Из чего состоит ракетный комплекс "Нептун"?

Один дивизион ракетного комплекса состоит из 19 спецмашин. В его составе находится 72 крылатые ракеты Р-360. Первый дивизион поступил на вооружение в ВМС Украины в январе 2022 года.

6 пусковых установок

6 транспортно-заряжающих машин

6 транспортных машин

1 движимый командный пункт РКП-360

[ + – ] Пусковая установка "Нептуна"

Предназначен для уничтожения:

крейсеров эсминцев фрегатов корветов десантных, танкодесантных кораблей

Также в планах разработчиков, при наличии финансирования, было создание наземной и воздушной версии ракет. Планировали запускать ракету "Нептун" со штурмового бомбардировщика Су-24.

[ + – ] Су-24 ВМС Украины

Как украинский "Нептун" уничтожил российский флагман Черноморского флота "Москва"

Один из крупнейших ракетных крейсеров российского флота потонул в Черном море после ракетного удара. Как пишет Forbes, этот факт говорит о том, что ВМС Украины удалось собрать полноценную батарею и укомплектовать ее экипажем. Вероятно, наводили ракету через БПЛА или наземный радар.

На вооружении корабля находилось 16 пусковых установок с противокорабельными ракетами П-1000. Судно оснащено системами ПВО "Оса" и С-300Ф для противостояния воздушным целям. Как пишет эксперт, плавучая ракетная батарея "Москва" была лучшей защитой Черноморского флота от атаки ВМСУ.

[ + – ] Крейсер "Москва"

Сотрудник "Укроборонпрома" Олег Болдырев (Мартин Брест) раскрыл подробности удара по российскому кораблю.

"Сегодня стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, чтобы преодолеть противодействие, в том числе, и российского АК-630. 630-й — это шестиствольная скорострельная пушка, которая должна сбивать подлетающие ракеты. Сегодня пушка про*бала, поэтому долетели и долбанули обе наших девочки", — написал Болдырев.

Он также добавил, что это не первое боевое применение "Нептуна". Предыдущее был в феврале.

Российская сторона утверждает, что на корабле был пожар и взрыв боекомплекта с последующей эвакуацией экипажа. Сообщения о применении "Нептуна" Минобороны РФ обошли, а пророссийские блогеры уничтожение "Москвы" ракетами "Нептун" называют фейком. Среди версий причин потопления корабля называют:

удар натовской ракетой Penguin, которую тайно поставили в Украину

подрыв на дрейфующей мине

Однако подтверждениям этой информации нет. Вместе с тем пророссийские блогеры признают, что потеря "Москвы" — это серьезный удар по Черноморскому флоту.