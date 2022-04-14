День "Нептуна". Какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва"
Вчера вечером украинские военные нанесли ракетный удар по флагману Черноморского флота РФ — крейсер "Москва", который сильно накренился и в конечном итоге затонул. Атаковали судно новейшие ракеты "Нептун".
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Украинские военные уничтожили флагман Черноморского флота РФ "Москва" из новейшего противокорабельного комплекса "Нептун". Фокус разбирался, что это за вооружение и на что оно способно.
РК "Нептун" — разработка ГККБ "Луч"
Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" разработало комплекс в сжатые сроки. От старта разработки в 2014 году до принятия на вооружение прошло всего 6 лет. В ВМС Украины заявляли, что разработка комплекса "Нептун" — это настоящий прорыв для армии.
"Испытания показали, что ничего не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главное задание ныне — получить "Нептуны" как можно скорей и грамотно их применять", — заявил командующий ВМС контрадмирал Неижпапа.
На что способна крылатая ракета "Нептун"?
Крылатая противокорабельная ракета предназначена для уничтожения кораблей с водоизмещением до 5000 тонн. Скорость полета ракеты составляет 900 км/ч. Внешне ракета схожа на советскую ракету Х-35, входящая в российский комплекс "Бал". Однако в то же время ракета похожа на американскую Harpoon, французскую Exocett или британскую Sea Eagle, пишет Defense Express.
Как рассказал гендиректор и генконструктор КБ "Луч" Олег Коростелев, все противокорабельные ракеты построены по одинаковой схеме — спереди крылья, сзади рули. Разница в начинке ракеты: головке самонаведения, двигателях, деталях корпуса. И поэтому "Нептун" — это уникальная ракета собственной разработки КБ "Луч".
Дальности поражения ракеты хватит, чтобы полностью закрыть Азовское море и украинские территориальные воды в Черном море. Максимальная дальность стрельбы — 280 км.
Основные характеристики противокорабельной ракеты "Нептун":
- дальность стрельбы — от 7 км до 280 км (300 максимальная)
- масса ракеты — 870 км
- масса боевой части — 150 кг
- скорость полета — 900 км/ч
- готовность к стрельбе — 15 минут
Примечательно, что головка самонаведения имеет высокие углы обзора +-60 градусов, что больше, чем у американского Harpoon с +-45. Захватить цель ракета способна на дистанции до 50 км. Ракета летит на низких высотах, а также может преодолевать радиопомехи и средства ПВО. Это было доказано во время испытательных пусков.
Из чего состоит ракетный комплекс "Нептун"?
Один дивизион ракетного комплекса состоит из 19 спецмашин. В его составе находится 72 крылатые ракеты Р-360. Первый дивизион поступил на вооружение в ВМС Украины в январе 2022 года.
- 6 пусковых установок
- 6 транспортно-заряжающих машин
- 6 транспортных машин
- 1 движимый командный пункт РКП-360
Предназначен для уничтожения:
- крейсеров
- эсминцев
- фрегатов
- корветов
- десантных, танкодесантных кораблей
Также в планах разработчиков, при наличии финансирования, было создание наземной и воздушной версии ракет. Планировали запускать ракету "Нептун" со штурмового бомбардировщика Су-24.
Как украинский "Нептун" уничтожил российский флагман Черноморского флота "Москва"
Один из крупнейших ракетных крейсеров российского флота потонул в Черном море после ракетного удара. Как пишет Forbes, этот факт говорит о том, что ВМС Украины удалось собрать полноценную батарею и укомплектовать ее экипажем. Вероятно, наводили ракету через БПЛА или наземный радар.
На вооружении корабля находилось 16 пусковых установок с противокорабельными ракетами П-1000. Судно оснащено системами ПВО "Оса" и С-300Ф для противостояния воздушным целям. Как пишет эксперт, плавучая ракетная батарея "Москва" была лучшей защитой Черноморского флота от атаки ВМСУ.
Сотрудник "Укроборонпрома" Олег Болдырев (Мартин Брест) раскрыл подробности удара по российскому кораблю.
"Сегодня стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, чтобы преодолеть противодействие, в том числе, и российского АК-630. 630-й — это шестиствольная скорострельная пушка, которая должна сбивать подлетающие ракеты. Сегодня пушка про*бала, поэтому долетели и долбанули обе наших девочки", — написал Болдырев.
Он также добавил, что это не первое боевое применение "Нептуна". Предыдущее был в феврале.
Российская сторона утверждает, что на корабле был пожар и взрыв боекомплекта с последующей эвакуацией экипажа. Сообщения о применении "Нептуна" Минобороны РФ обошли, а пророссийские блогеры уничтожение "Москвы" ракетами "Нептун" называют фейком. Среди версий причин потопления корабля называют:
- удар натовской ракетой Penguin, которую тайно поставили в Украину
- подрыв на дрейфующей мине
Однако подтверждениям этой информации нет. Вместе с тем пророссийские блогеры признают, что потеря "Москвы" — это серьезный удар по Черноморскому флоту.