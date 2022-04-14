Российский ракетный крейсер "Москва" утонул, - СМИ

Флагман Черноморского флота РФ перестал подавать сигнал SOS примерно в час ночи по киевскому времени.

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Ракетный крейсер "Москва" в результате ракетного удара из украинского комплекса "Нептун" утонул. Об этом сообщает Думская.

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Флагман Черноморского флота в результате тяжелых повреждений накренился на левый борт и утонул. Сигнал SOS российский военный корабль перестал подавать примерно в 1:05 по киевскому времени.

Об атаке российского судна сообщили 13 апреля в 22:30 в Одесской ОВА. Там сообщили, что ракеты "Нептун" нанесли очень серьезные повреждения кораблю "Москва".

Советник главы ОП Алексей Арестович в Facebook написал, что крейсер утонул.

"Утопление "Москвы" — колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времен ВМВ", — написал он.

Российские телеграм-каналы пишут, что по их информации члены экипажа были отвлечены на противодействие БПЛА Bayraktar TB2. В это время ударили ракетами. Удар пришелся на левый борт, в результате корабль принял сильный крен.

"Плавучесть крейсера была осложнена морскими погодными условиями. В результате всех совокупных факторов, по предварительной информации, и к большому сожалению, крейсер присоединился к подводной спутниковой группировке "Роскомоса", — пишут в телеграм-каналах.

Что известно о ракетном крейсере "Москва"

Ракетный флагман "Москва" был введен в эксплуатацию в 1983 году. Являлся флагманом Черноморского флота РФ. На его вооружении находились средства ПВО "Оса" и "С-300Ф". Был построен на Николаевском заводе имени 61 коммунара. В 2020 году прошел ремонт для восстановления своих возможностей.

[ + – ] Крейсер "Москва"

Основные характеристики "Москвы":

длина — 186,4 метра

ширина — 20,8 метра

осадка — 8,4 метра

водоизмещение — 11,5 тысячи тон

максимальная скорость — 32 узла (59 км/ч)

экипаж — 510 человек

Также на вооружении стоят ракеты П-1000 Вулкан, противолодочные и минно-торпедные аппараты.

На борту корабля находится 1 вертолет Ка-27.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, поэтому начался пожар.

12 апреля в украинских СМИ появилась информация о подбитии ракетного крейсера "Москва" в Черном море. Ветеран российско-украинской войны Александр Карпюк сообщил, что в российский корабль попали ракеты украинского производства "Нептун".