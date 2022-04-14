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Военный Фокус Российско-украинская война

Российский ракетный крейсер "Москва" утонул, - СМИ

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утонул крейсер
Фото: Минобороны РФ | Именно этому кораблю украинский военный сказал "русский военный корабль иди на**й".

Флагман Черноморского флота РФ перестал подавать сигнал SOS примерно в час ночи по киевскому времени.

Ракетный крейсер "Москва" в результате ракетного удара из украинского комплекса "Нептун" утонул. Об этом сообщает Думская.

Флагман Черноморского флота в результате тяжелых повреждений накренился на левый борт и утонул. Сигнал SOS российский военный корабль перестал подавать примерно в 1:05 по киевскому времени.

Об атаке российского судна сообщили 13 апреля в 22:30 в Одесской ОВА. Там сообщили, что ракеты "Нептун" нанесли очень серьезные повреждения кораблю "Москва".

Советник главы ОП Алексей Арестович в Facebook написал, что крейсер утонул.

"Утопление "Москвы" — колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времен ВМВ", — написал он.

Российские телеграм-каналы пишут, что по их информации члены экипажа были отвлечены на противодействие БПЛА Bayraktar TB2. В это время ударили ракетами. Удар пришелся на левый борт, в результате корабль принял сильный крен.

"Плавучесть крейсера была осложнена морскими погодными условиями. В результате всех совокупных факторов, по предварительной информации, и к большому сожалению, крейсер присоединился к подводной спутниковой группировке "Роскомоса", — пишут в телеграм-каналах.

Что известно о ракетном крейсере "Москва"

Ракетный флагман "Москва" был введен в эксплуатацию в 1983 году. Являлся флагманом Черноморского флота РФ. На его вооружении находились средства ПВО "Оса" и "С-300Ф". Был построен на Николаевском заводе имени 61 коммунара. В 2020 году прошел ремонт для восстановления своих возможностей.

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Крейсер "Москва"

Основные характеристики "Москвы":

  • длина — 186,4 метра
  • ширина — 20,8 метра
  • осадка — 8,4 метра
  • водоизмещение — 11,5 тысячи тон
  • максимальная скорость — 32 узла (59 км/ч)
  • экипаж — 510 человек

Также на вооружении стоят ракеты П-1000 Вулкан, противолодочные и минно-торпедные аппараты.

На борту корабля находится 1 вертолет Ка-27.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, поэтому начался пожар.

12 апреля в украинских СМИ появилась информация о подбитии ракетного крейсера "Москва" в Черном море. Ветеран российско-украинской войны Александр Карпюк сообщил, что в российский корабль попали ракеты украинского производства "Нептун".