На ракетном крейсере "Москва" произошел пожар после детонации боезапаса, — Минобороны РФ

В ведомстве страны-агрессора "не знают", по какой причине на флагмане флота РФ случилось ЧП.

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На российском крейсере "Москва", который является флагманом Черноморского флота РФ, произошел пожар в результате детонации боезапаса. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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По данным ведомства, российский корабль получил серьезные повреждения в результате ЧП.

Вместе с этим, Министерство обороны утверждает, что пожар на крейсере "Москва" произошел в результате детонации боезапаса, а не после попадания противокорабельной ракеты, о чем сообщали украинские власти.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", — сказано в заявлении МО страны-агрессора.

В Министерстве обороны РФ также добавили, что причины инцидента устанавливаются специалистами. Где именно произошло ЧП с ракетным крейсером — в ведомстве не уточняют. Еще 10 апреля "Москва" была замечена в оккупированном Севастополе.

Ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" — корабль, который был построен на Николаевском кораблестроительном заводе. Крейсер считается флагманом Черноморского флота РФ. Корабль был официально принят на вооружение 30 января 1983 года, а его основным вооружением является 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан". Помимо этого, на борту крейсера "Москва" установлено противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж ракетного корабля составляет 510 человек.

Напомним, 12 апреля в украинских СМИ появилась информация о подбитии ракетного крейсера "Москва" в Черном море. Ветеран российско-украинской войны Александр Карпюк сообщил, что в российский корабль попали ракеты украинского производства "Нептун". В Офисе президента Украины подтвердили информацию о ЧП на борту крейсера "Москва" и заявили, что корабль охватил пожар.

Стоит отметить, что ЧП произошло на ракетном судне, с которым вел переговоры украинский военнослужащий на острове "Змеиный". Солдат, отвечая на угрозы оккупантов, заявил по радиосвязи: "Русский военный корабль иди н***й".