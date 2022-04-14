На ракетному крейсері "Москва" сталася пожежа після детонації боєзапасу, — Міноборони РФ

У відомстві країни-агресора "не знають", чому на флагмані флоту РФ сталася НП.

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На російському крейсері "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, сталася пожежа внаслідок детонації боєзапасу. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

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За даними відомства, російський корабель отримав серйозні пошкодження внаслідок НП.

Разом із цим, Міністерство оборони стверджує, що пожежа на крейсері "Москва" сталася внаслідок детонації боєзапасу, а не після влучення протикорабельної ракети, про що повідомляла українська влада.

"Унаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований", — сказано у заяві МО країни-агресора.

У Міністерстві оборони РФ також додали, що причини інциденту встановлюються фахівцями. Де саме сталася НП із ракетним крейсером — у відомстві не уточнюють. Ще 10 квітня "Москва" була помічена в окупованому Севастополі.

Ракетний крейсер проєкту 1164 року "Москва" — корабель, який був побудований на Миколаївському кораблебудівному заводі. Крейсер вважається флагманом Чорноморського флоту РФ. Корабель був офіційно взятий на озброєння 30 січня 1983, а його основним озброєнням є 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан". Крім цього, на борту крейсера "Москва" встановлено протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. Екіпаж ракетного корабля становить 510 осіб.

Нагадаємо, 12 квітня в українських ЗМІ з'явилася інформація про підбиття ракетного крейсера "Москва" у Чорному морі. Ветеран російсько-української війни Олександр Карпюк повідомив, що в російський корабель влучили ракети українського виробництва "Нептун". В Офісі президента України підтвердили інформацію про НП на борту крейсера "Москва" та заявили, що корабель охопила пожежа.

Варто зазначити, що НП сталася на ракетному судні, з яким вів переговори український військовослужбовець на острові "Зміїний". Солдат, відповідаючи на погрози окупантів, заявив по радіозв'язку: "Російський військовий корабель іди н***й".