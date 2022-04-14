На ракетному крейсері "Москва" сталася пожежа після детонації боєзапасу, — Міноборони РФ
У відомстві країни-агресора "не знають", чому на флагмані флоту РФ сталася НП.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
На російському крейсері "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, сталася пожежа внаслідок детонації боєзапасу. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.
За даними відомства, російський корабель отримав серйозні пошкодження внаслідок НП.
Разом із цим, Міністерство оборони стверджує, що пожежа на крейсері "Москва" сталася внаслідок детонації боєзапасу, а не після влучення протикорабельної ракети, про що повідомляла українська влада.
"Унаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований", — сказано у заяві МО країни-агресора.
У Міністерстві оборони РФ також додали, що причини інциденту встановлюються фахівцями. Де саме сталася НП із ракетним крейсером — у відомстві не уточнюють. Ще 10 квітня "Москва" була помічена в окупованому Севастополі.
Ракетний крейсер проєкту 1164 року "Москва" — корабель, який був побудований на Миколаївському кораблебудівному заводі. Крейсер вважається флагманом Чорноморського флоту РФ. Корабель був офіційно взятий на озброєння 30 січня 1983, а його основним озброєнням є 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан". Крім цього, на борту крейсера "Москва" встановлено протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. Екіпаж ракетного корабля становить 510 осіб.
Нагадаємо, 12 квітня в українських ЗМІ з'явилася інформація про підбиття ракетного крейсера "Москва" у Чорному морі. Ветеран російсько-української війни Олександр Карпюк повідомив, що в російський корабель влучили ракети українського виробництва "Нептун". В Офісі президента України підтвердили інформацію про НП на борту крейсера "Москва" та заявили, що корабель охопила пожежа.
Варто зазначити, що НП сталася на ракетному судні, з яким вів переговори український військовослужбовець на острові "Зміїний". Солдат, відповідаючи на погрози окупантів, заявив по радіозв'язку: "Російський військовий корабель іди н***й".