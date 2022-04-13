Гордість ВМФ Росії крейсер "Москва" підбитий українськими ракетами "Нептун" (відео)

Флагман російського Чорноморського флоту був підбитий у штормовому морі і тому, можливо, йому знадобиться "тактичне затоплення".

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Російський крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "русский корабль", був підбитий ракетами "Нептун" Збройних сил України. Про це повідомив у Telegram ветеран російсько-української війни Олександр Карпюк.

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За його словами, на морі вирує шторм, і в таких умовах необхідне тактичне затоплення корабля.

Виходячи із повідомлення заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, удар українських ракет для матросів корабля виявився абсолютною несподіванкою. Заступник міністра вважає, що ступінь пошкодження судна така, що флагман Чорноморського флоту РФ вийшов з ладу як мінімум на рік.

Водночас інтернет-ресурс Wikipedia вже відреагував на повідомлення про загибель російського судна. У статті про російсько-українську війну сказано, що крейсер "Москва", який здебільшого залишається на значній відстані від ведення бойових дій, було знищено 13 квітня українськими ракетами "Нептун".

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Як повідомляє "Крим.Реалії", крейсер стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Його бортовий номер і назва були зафарбовані.

Водночас, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив інформацію, що крейсер "Москва" горить. За його словами, спалах досить сильний, однак точну причину пожежі Арестович не вказав.

Крейсер ВМФ Росії "Москва"

Ракетний крейсер "Москва" — флагман Чорноморського флоту, один із найбільших кораблів російського ВМФ та один із найцінніших російських ресурсів у Чорному морі. Його називали гордістю російського флоту, оскільки він був чи не єдиним російським військовим судном, хоча б приблизно відповідним стандартам НАТО. У 2018 році "Москва" вирушить на ремонт та модернізацію до сєверодвинського центру судноремонту "Звездочка", а у 2020 крейсер повернувся в стрій.

"Нептун" — грізна зброя

Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" є розробкою українського конструкторського бюро "Промінь". Він був прийнятий на озброєння ЗСУ у 2022 році та відповідає всім сучасним вимогам ведення війни. Насамперед комплекс ефективний проти морських цілей противника на значній відстані від берегової лінії.

За заявою контрадмірала ВМСУ Олексія Неїжпапи, "Нептун" став справжнім проривом у сфері українського ракетобудування. За його словами, "Нептун" — це грізна зброя, здатна вражати кілька цілей одночасно.

Раніше повідомлялося, що США можуть розглянути питання передачі зброї для ударів по російських аеродромах. Ймовірно, йдеться про ракетний комплекс ATACMS, який здатний завдавати ударів на дистанції близько 300 км.

Депутати норвезького парламенту почали розглядати можливість надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони NASAMS та новітніх протикорабельних ударних ракет Naval Strike Missile. За словами парламентарів, це суттєво зміцнить протиповітряну оборону України.