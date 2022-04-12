Україна може отримати від Норвегії сучасні системи ППО (фото)

Депутати норвезького парламенту вважають, що країна може надати Україні ракетні системи NASAMS і протикорабельні Naval Strike Missile.

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У парламенті Норвегії почали розглядати можливість надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони (ППО) й іншого ракетного озброєння. Ідеться про пересувний ракетний комплекс NASAMS і новітні протикорабельні ударні ракети Naval Strike Missile (NSM). Про це повідомив виданню Guildhall депутат парламенту Норвегії Ола Єлвествуен.

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Політик зазначив, що Захід, і зокрема країни НАТО, мають суттєво посилити військову допомогу Україні та надати більше найкращого сучасного озброєння.

"У Норвегії є протикорабельна ударна ракета NSM — це сучасна та потужна зброя, яка може переламати ситуацію в ході війни Росії проти України, і я вважаю, NSM має бути поставлена Україні", — вважає Елвестуен.

Депутат також зазначив, що норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які потенційно можуть потрапити в Україну, суттєво зміцнять її протиповітряну оборону.

Позицію Елвестуена підтримав ще один норвезький парламентар Расмус Гансон, який заявив, що, окрім систем ППО та протикорабельного озброєння, Норвегія може надати Україні реактивні системи залпового вогню й артилерію.

Що відомо про ракетний комплекс NASAMS

Зазначимо, що ЗРК NASAMS було розроблено в 90-х роках норвезькою компанією Kongsberg разом із американською Raytheon. Комплекс оснащений дуже вдалими ракетами AIM-120, що мають високу потужність і дальність польоту. Максимальна дальність польоту ракети становить від 20 до 40 кілометрів залежно від висоти польоту. Це трохи вище за показники комплексу "Бук", які перебувають на озброєнні ЗСУ, що мають дальність до 32 км.

Крім того, NASAMS має перевагу перед радянськими ЗРК. Розробники стверджують, що комплекс здатний перехоплювати балістичні цілі, що маневрують, а це означає, що потенційно NASAMS здатний протистояти російським оперативно-тактичним комплексам "Іскандер".

Раніше норвезький уряд заявив, що планує поставити в Україну 2000 протитанкових засобів M72. За словами прем'єр-міністра країни Йонаса Гар Стере, незважаючи на дуже жорстку політику Норвегії щодо експорту військової техніки й озброєння, Україна потребує військової допомоги, оскільки "зіштовхується зараз із надзвичайними обставинами".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до норвезького парламенту з проханням допомогти Україні озброєнням. Глава держави чітко сформулював запит, наголосивши на важливості поставок пересувних зенітно-ракетних комплексів NASAMS і протикорабельних ракет "Гарпун".