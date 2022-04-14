Російський ракетний крейсер "Москва" втонув, — ЗМІ

Флагман Чорноморського флоту РФ перестав подавати сигнал SOS приблизно о першій ночі за київським часом.

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Ракетний крейсер "Москва" внаслідок ракетного удару з українського комплексу "Нептун" втонув. Про це повідомляє Думська.

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Флагман Чорноморського флоту внаслідок тяжких ушкоджень нахилився на лівий борт і втонув. Сигнал SOS російський військовий корабель перестав подавати приблизно о 01:05 за київським часом.

Про атаку російського судна повідомили 13 квітня о 22:30 в Одеській ОВА. Там повідомили, що ракети "Нептун" завдали дуже серйозних пошкоджень кораблю "Москва".

Радник голови ОП Олексій Арестович у Facebook написав, що крейсер потонув.

"Утоплення "Москви" — колосальна за значенням військова подія та найбільша поразка російського флоту з часів ДСВ", — написав він.

Російські телеграм-канали пишуть, що за їхньою інформацією, члени екіпажу відволіклися на протидію БПЛА Bayraktar TB2. У цей час ударили ракетами. Удар припав на лівий борт, унаслідок чого корабель прийняв сильний крен.

"Плавучість крейсера була ускладнена морськими погодними умовами. Унаслідок усіх сукупних факторів, за попередньою інформацією, і на превеликий жаль, крейсер приєднався до підводного супутникового угруповання "Роскомосу", — пишуть у телеграм-каналах.

Що відомо про ракетний крейсер "Москва"

Ракетний флагман "Москва" було введено в експлуатацію у 1983 році. Був флагманом Чорноморського флоту РФ. На його озброєнні знаходилися засоби ППО "Оса" та "С-300Ф". Був збудований на Миколаївському заводі імені 61 комунара. У 2020 році пройшов ремонт для відновлення своїх можливостей.

[ + – ] Крейсер "Москва"

Основні характеристики "Москви":

довжина — 186,4 метри;

ширина — 20,8 метрів;

осадження — 8,4 метри;

водотоннажність — 11,5 тисяч тонн;

максимальна швидкість — 32 вузли (59 км/год);

екіпаж — 510 осіб.

Також на озброєнні стоять ракети П-1000 Вулкан, протичовнові та мінно-торпедні апарати.

На борту корабля знаходиться 1 вертоліт Ка-27.

Нагадаємо, в Міноборони РФ заявили, що на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас, тому почалася пожежа.

12 квітня в українських ЗМІ з'явилася інформація про підбиття ракетного крейсера "Москва" у Чорному морі. Ветеран російсько-української війни Олександр Карпюк повідомив, що в російський корабель влучили ракети українського виробництва "Нептун".