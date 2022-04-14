День "Нептуна". Якими ракетами ЗСУ знищили крейсер "Москва"

Учора ввечері українські військові завдали ракетного удару по флагману Чорноморського флоту РФ — крейсеру "Москва", який сильно нахилився і зрештою затонув. Атакували судно нові ракети "Нептун".

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Українські військові знищили флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" з новітнього протикорабельного комплексу "Нептун". Фокус розбирався, що це за озброєння і на що воно здатне.

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РК "Нептун" — розробка ДККБ "Луч"

Державне київське конструкторське бюро "Луч" розробило комплекс у стислий термін. Від старту розробки у 2014 році до взяття на озброєння минуло всього 6 років. У ВМС України заявляли, що розробка комплексу "Нептун" — справжній прорив для армії.

[ + – ] Випробувальний запуск ракети "Нептун"

"Випробування показали, що нічого не заважає ураженню кількох цілей одночасно. Зброя однозначно ефективна, головне завдання нині — отримати "Нептуни" якнайшвидше і грамотно їх застосовувати", — заявив командувач ВМС контрадмірал Неїжпапа.

На що здатна крилата ракета "Нептун"?

Крилата протикорабельна ракета призначена для знищення кораблів із водотоннажністю до 5 000 тонн. Швидкість польоту ракети становить 900 км/год. Зовні ракета схожа на радянську ракету Х-35, що входить до російського комплексу "Бал". Проте водночас ракета схожа на американську Harpoon, французьку Exocett або британську Sea Eagle, пише Defense Express.

[ + – ] Ракета "Нептун" розфарбована для випробувань

[ + – ] Експерти коментують роботу РК "Нептун"

Як розповів гендиректор і генконструктор КБ "Луч" Олег Коростельов, усі протикорабельні ракети побудовані за однаковою схемою — спереду крила, ззаду керма. Різниця в начинці ракети: головка самонаведення, двигуни, деталі корпусу. І тому "Нептун" — це унікальна ракета власної розробки КБ "Луч".

Дальності ураження ракети вистачить, аби повністю закрити Азовське море й українські територіальні води в Чорному морі. Максимальна дальність стрільби — 280 км.

[ + – ] Радіус ураження ракети "Нептун"

Основні характеристики протикорабельної ракети "Нептун":

дальність стрільби — від 7 км до 280 км (300 максимальна);

маса ракети — 870 км;

маса бойової частини — 150 кг;

швидкість польоту — 900 км/год;

готовність до стрільби — 15 хвилин.

Варто зазначити, що головка самонаведення має високі кути огляду +-60 градусів, що більше ніж в американського Harpoon з +-45. Захопити ціль ракета здатна на дистанції до 50 км. Ракета летить на низьких висотах, а також може долати радіоперешкоди та засоби ППО. Це було підтверджено під час випробувальних пусків.

Із чого складається ракетний комплекс "Нептун"?

Один дивізіон ракетного комплексу складається з 19 спецмашин. У його складі знаходиться 72 крилаті ракети Р-360. Перший дивізіон надійшов на озброєння у ВМС України у січні 2022 року.

6 пускових установок;

6 транспортно-зарядних машин;

6 транспортних машин;

1 рухомий командний пункт РКП-360.

[ + – ] Пускова установка "Нептуна"

Призначений для знищення:

Крейсерів. Есмінців. Фрегатів. Корветів. Десантних, танкодесантних кораблів.

Також у планах розробників, за наявності фінансування, було створення наземної та повітряної версії ракет. Планували запускати ракету "Нептун" зі штурмового бомбардувальника Су-24.

[ + – ] Су-24 ВМС України

Як український "Нептун" знищив російський флагман Чорноморського флоту "Москва"

Один із найбільших ракетних крейсерів російського флоту потонув у Чорному морі після ракетного удару. Як пише Forbes, цей факт говорить про те, що ВМС України вдалося зібрати повноцінну батарею та укомплектувати її екіпажем. Ймовірно, наводили ракету через БПЛА чи наземний радар.

На озброєнні корабля було 16 пускових установок із протикорабельними ракетами П-1000. Судно оснащене системами ППО "Оса" та С-300Ф для протистояння повітряним цілям. Як пише експерт, плавуча ракетна батарея "Москва" була найкращим захистом Чорноморського флоту від атаки ВМСУ.

[ + – ] Крейсер "Москва"

Співробітник "Укроборонпрому" Олег Болдирєв (Мартін Брест) розкрив подробиці удару по російському кораблю.

"Сьогодні стріляли одразу двома ракетами, не економлячи, щоб подолати протидію, зокрема й російського АК-630. 630-й — це шестиствольна швидкострільна гармата, яка повинна збивати ракети, що підлітають. Сьогодні гармата про*бала, тому долетіли і довбанули обидві наші дівчинки", — написав Болдирєв.

Він також додав, що це не перше бойове застосування Нептуна. Попереднє було в лютому.

Російська сторона стверджує, що на кораблі була пожежа та вибух боєкомплекту з подальшою евакуацією екіпажу. Повідомлення про застосування "Нептуна" Міноборони РФ обійшли, а проросійські блогери знищення "Москви" ракетами "Нептун" називають фейком. Серед версій причин потоплення корабля називають:

удар натовською ракетою Penguin, яку таємно поставили в Україну;

підрив на міні, що дрейфувала.

Проте підтвердження цієї інформації немає. Натомість проросійські блогери визнають, що втрата "Москви" — це серйозний удар по Чорноморському флоту.