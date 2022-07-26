Самые популярные коммерческие дроны на службе ВСУ: что выбирают военные (видео)

Бойцы ВСУ используют не только военные, но и более дешевые гражданские модели БПЛА. Фокус расскажет о плюсах и минусах таких аппаратов.

Беспилотные летательные аппараты навсегда изменили правила ведения войны, и особенно активно их начали использовать в Украине после начала российского вторжения. В условиях нехватки военных моделей операторы часто используют "гражданские" устройства для разведки, наведения артиллерии и даже бомбардировки противника, Фокус собрал самые популярные коммерческие дроны ВСУ на данный момент.

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Какие коммерческие дроны используют ВСУ: их плюсы и минусы

Эксперт по авиационным технологиям из Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк объяснил журналистам BBC, что гражданские дроны можно применять на поле боя, чтобы следить за вражескими позициями и наносить более точные удары при помощи устаревших артиллерийских систем. Главная проблема заключается в том, что они слабо защищены от систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которые все успешнее задействуют на войне в Украине.

Командир подразделения аэроразведки Днепр-1 Дмитрий Подворчанский рассказал в интервью "24 каналу", что у каждого дрона есть свои преимущества и недостатки, поэтому военные подбирают модели в зависимости от поставленных перед ними задачами. По его словам, самыми популярными среди военнослужащих ВСУ являются коммерческие БПЛА DJI и Autel. Основатель Учебно-методического центра аэроразведки по подготовке и повышению квалификации операторов квадрокоптеров Виктор Таран в беседе с медиа DSnews подтвердил, что 95% всех дронов, которые используют украинские военные, составляют модели DJI и Autel.

Китайская компания DJI выпускает достаточно качественные и при этом недорогие дроны, которые используют как украинские, так и российские войска. Известно, что ВСУ взяли на вооружение модели Mavic, Maverick, Matrice и Inspire. Как отметила исследовательница Фейн Гринвуд, коммерческие устройства DJI очень просты в освоении и управлении, однако Россия использует ПО от производителя, чтобы отслеживать украинские беспилотники.

[ + – ] Боевые дроны Украины — это на 95% квадрокоптеры DJI и Autel

Дмитрий Подворчанский сообщил, что DJI предлагает сервис под названием Aeroscop, который позволяет увидеть, кто и откуда запускает БПЛА, а также где во время полета находится оператор. С его помощью российские войска быстро отслеживают подразделения ВСУ поблизости и обстреливают их из минометов.

"В Рубежном, если ты просто станешь и запустишь дрон, то на 7-ой минуте просто тебе в ноги прилетит мина", — заявил украинский военный.

Он добавил, что 7-минутный промежуток был зафиксирован как его командой, так и другими операторами дронов. ВСУ нашли способ решения этой проблемы, поэтому теперь противник засекает место запуска намного реже. К тому же, БПЛА в арсенале украинских защитников становится все больше и больше, хотя иногда "птички" сбивают или захватывают.

Дроны от американских компаний Autel Robotics и Skydio стоят дороже, однако обладают лучшими характеристиками. В частности, на них установлены камеры с высоким разрешением и тепловизоры. Расскажем о каждом БПЛА подробнее.

БПЛА ВСУ: DJI Mavic 2

В Украине используют несколько разновидностей "Мавиков", в частности Mavic 2 Pro и Mavic 2 ZOOM, — они считаются техникой для профессионалов. Модули обоих дронов снимают 4К-видео с очень высоким уровнем детализации и максимальным битрейтом (потоком данных без задержки), достигающим до 100 Мбит/с. Система видеопередачи OcuSync 2.0 гарантирует более стабильную связь между аппаратом и контроллером, исключая случайные помехи, но не от военных систем радиоэлектронной борьбы. Скорость полета достигает 72 км/ч, максимальная высота — 6 км, встроенные датчики помогают избегать препятствий, время полета – до 31 минуты, передача видео в качестве 1080p возможна на расстоянии 8 км.

[ + – ] Солдаты запускают дрон DJI Mavic 2 Фото: Скриншот

Mavic 2 Pro

Популярные дроны Mavic 2 Pro получили удобные режимы управления полетом и складной дизайн, позволяющий удобно переносить их. Модель оснащена камерой Hasselblad для создания качественных фото и записи видео с воздуха. Дрон делает снимки с разрешением 20 МП с высокой точностью цветопередачи с помощью технологии HNCS, диафрагма версии f/2.8-f/11 помогает подстраиваться под освещение.

Стоимость модели Mavic 2 Pro составляет $1650.

Mavic 2 ZOOM

Модель отличается более широкими возможностями для приближения с 2,3-дюймовой CMOS-матрицей, объединяющей 2-оптический зум (24-48 мм) с 2-цифровым. Благодаря этому 9,6-миллиметровый объектив может снимать видео и вести трансляцию в HD-разрешении. Функция Dolly Zoom позволяет приближать картинку, сохраняя размеры и качество объектов.

Цена – около $1300.

[ + – ] Дроны Mavic 2 Pro и Mavic 2 ZOOM считаются техникой для профессионалов

БПЛА ВСУ: DJI Mavic 3

DJI Mavic 3 — это одна из самых новых моделей производителя, выпущенная на рынок в 2021 году. Квадрокоптер получил пропеллеры с низким уровнем шума и 8 датчиков для обнаружения препятствий на расстоянии до 200 м.

Хорошая оптическая камера позволяет снимать видео в формате 4К с высоты до 6 км и передавать ее на пульт оператору, а тепловизор может следить за ситуацией ночью. Аппарат DJI Mavic 3 разгоняется до 72 км/ч, набирает высоту со скоростью до 5 м/с, время полета — 31 минута, радиус дистанционного управления — 5 км.

"Он может залететь относительно далеко. И ты с высоты около 400 м можешь увидеть, во что одет человек. Отлично видно и технику, и личный состав", – рассказал "24 каналу" боец подразделения "Дніпро-1" Алексей Рыбалка.

Дрон с тепловизором DJI Mavic 3 стоит $2850.

[ + – ] Дрон DJI Mavic 3 разгоняется до 72 км/ч

БПЛА ВСУ: DJI Phantom

Серия квадрокоптеров любительского уровня, которые завоевали популярность невысокой стоимостью, легкостью и удобством управления. Украинские военнослужащие используют дроны DJI Phantom для проведения разведки. Они не разглашают, где и какие именно модели используют, но последней в ряду вышла Phantom 4 Pro V2.

Камера аппарата DJI Phantom оснащена 3-осевым стабилизированным подвесом и 1-дюймовым 20-мегапиксельным CMOS-датчиком, широкоугольным объективом с аппертурой f / 2.8, который обеспечивает большой угол обзора, высокие уровень детализации и яркость. Она записывает видео с высоким разрешением в Cinema 4K со скоростью 60 кадров в секунду и скоростью 100 Мбит/с.

Phantom 4 Pro V2.0 может перемещаться со скоростью 72 км/ч и передавать видеосигнал на 8 км в режиме реального времени в качестве 1080p, для стабильной связи с операторам частоты могут автоматически переключаться благодаря технологии OcuSync 2.0. Время полета составляет 30 минут, и приложение для управления DJI GO 4 даже предупреждает операторов, когда заряд батареи подходит к концу. DJI Phantom может замечать препятствия и автоматически возвращаться в точку вылета в случае подавления сигнала вражескими "глушилками".

Ориентировочная стоимость DJI Phantom — $3000.

[ + – ] ВСУ используют дроны DJI Phantom для проведения разведки

БПЛА ВСУ: DJI Matrice

25 июня министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что правительство закупит для ВСУ 78 мультикоптеров Matrice в рамках проекта "Армия дронов". Как рассказал глава Минцифры, такие аппараты могут снимать видео высокого качества, фокусироваться на объектах и определять потенциальные угрозы на расстоянии.

Базовая комплектация промышленного беспилотника Matrice 300 RTK не включает в себя сенсоры, батареи и зарядное устройство. Этот квадрокоптер обладает водонепроницаемым корпусом, поэтому может работать в дождь, а также при температуре от -20 до +50 градусов по Цельсию. Он оборудован двумя ножками-опорами, которые можно открутить для облегчения конструкции, а также складными опорами для винтов.

Максимальное время полета составляет 55 минут, однако с максимальной нагрузкой (2,7 кг) оно сокращается до 31 минуты, скорость — до 82 км/ч. Дрон снимает при помощи широкоугольной камера FPV с углом обзора 145° и передает видео в разрешении 1080p на расстоянии до 15 км. Технология DJI AirSense информирует оператора об окружающих условиях, таких как температура и скорость ветра, наличие самолетов и БПЛА в радиусе 20 км.

Стартовая цена DJI Matrice — $10 тыс.

[ + – ] Квадрокоптер Matrice 300 RTK обладает водонепроницаемым корпусом, поэтому может работать в дождь, а также при температуре от -20 до +50 градусов

БПЛА ВСУ: DJI Inspire 1

Компания DJI выпустила дрон Inspire 1 в 2015 году, а в 2016 волонтеры предоставили такие беспилотники полку "Азов". Украинские военные решили отключить светодиоды, чтобы сделать аппарат менее заметным для противника, внести еще несколько модификаций, а затем приняли на вооружение. Им понравилась легкая, но прочная конструкция беспилотника DJI Inspire 1 и механизм, позволяющий 4К-камере вращаться на 360 градусов.

Inspire 1 может передавать видео в качестве 720р на экран смартфона или планшета на расстоянии до 2 км, такая же и максимальная дальность управления, что довольно мало при ведении боевых действий. Максимальная скорость движения аппарата составляет 79 км/ч, а скорость взлета — 5 м/с. Он может подниматься на высоту до 4,5 км и проводить в воздухе всего 18 минут.

Цена DJI Inspire 1 — около $1000.

[ + – ] БПЛА DJI Inspire 1 может подниматься на высоту до 4,5 км

БПЛА ВСУ: Autel EVO II

Оператор дронов из ВСУ по имени Евгений рассказал сайту "Армия Inform", что украинские десантники смогли благодаря собственному БПЛА Autel EVO II Pro V2 освободить несколько сел поблизости от Гуляйполя Запорожской области в мае 2022 года. По его мнению, это один из лучших гражданских квадрокоптеров для военных целей.

"На него мало действуют враждебные средства РЭБ, он дает очень высококачественное изображение, а это именно то, что нам нужно для действий пехоты, артиллерии и разведки", — прокомментировал боец.

Autel EVO II Pro V2

Аппарат оснащен 12-ю датчиками компьютерного зрения, расположенными со всех сторон для обнаружения помех во время полета. На дне установлены 2 ультразвуковых сенсора, помогающих точно зависать над нужными объектами. Дрон может улетать от оператора на расстояние до 25 км и проводить в воздухе до 40 минут с максимальной скоростью перемещения 72 км/ч.

За съемку отвечает 20-мегапиксельная камера с разрешением 6К, встроенным HDR-режимом, а также регулируемой диафрагмой и широким диапазоном ISO 12800 и хорошим зумом без потери качества. Управлять БПЛА Autel EVO II можно прямо со смартфона при помощи фирменного ПО.

Стоимость модели начинается от $2500.

Autel EVO II 640T Dual

Есть еще модель Autel EVO II 640T Dual – это квадрокоптер с тепловизором InfiRay. Его дальность полета составляет 25 км, время полета — до 39 минут, скорость — до 72 км/ч, дальность связи с оператором — 9 км. Компактный складной аппарат получил высококачественную 8К-камеру с разрешением 48 МП.

Беспилотник объединяет в одном модуле тепловые датчики с разрешением 640×512, датчики технического зрения 8K, и ядро от производителя FLIR, что делает его одной из лучших тепловизионных систем на рынке в низкой ценовой категории. Устройство может передавать инфракрасные изображения с расстояния до 100 м или записывать их.

Дрон с тепловизором обойдется в $9200.

[ + – ] БПЛА Autel EVO II — это один из лучших гражданских квадрокоптеров для военных целей

Дроны ВСУ: Skydio X2

Американский производитель Skydio отправил в Украину десятки своих дронов Skydio X2, отдельно их закупают и поставляют ВСУ волонтеры. В 2020 году модель стало одной из тех, которые Пентагон разрешил использовать армии США. Главной фишкой модели является искусственный интеллект — он помогает летать в сложных условиях при минимальном вмешательстве со стороны человека, а значит упрощает управление. Кроме того, БПЛА Skydio X2 может сканировать местность и создавать 3D-карты в реальном времени.

Аккумулятор обеспечивает Skydio X2 35-минутный полет без подзарядки, дальность действия cвязи составляет 10 км, а максимальная скорость — около 130 км/ч. Аппарат оснащен основной камерой на 12 МП с технологией 360 Superzoom для 16-кратного приближения, а также тепловизором FLIR Skydio X2 с разрешением 320x256 пикселей. Есть также 6 навигационных датчиков, которые позволяют записывать картинку с углом обзора 360 или 180 градусов. Передача видео осуществляется на расстоянии до 10 км при частоте 1,8 ГГц или 6 км при 5 ГГц.

Цена дрона Skydio X2 — от $10 тыс.

[ + – ] БПЛА Skydio X2 может сканировать местность и создавать 3D-карты в реальном времени

Ранее писали, что Великобритания выделит $3,8 млн для покупки дрона-картографа Skydio X2D для своей армии. Устройство весит всего около 1,3 кг и относится к классу нано-беспилотных летательных аппаратов.

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