Британская армия использует "умные" дроны, составляющие карты местности

Беспилотники X2D от компании Skydio весят всего 1,3 кг и помещаются в солдатский рюкзак. С их помощью британцы намерены получить преимущество на поле боя.

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Министерство обороны Великобритании потратит около $3,8 млн на покупку маленьких разведывательных дронов X2D, которые умеют составлять карты. Об этом пишет издание Popular Science.

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Британская армия решила запастись небольшими дронами, которые можно массово выпускать, легко использовать на поле боя и заменять в случае потери — так называемые нано-беспилотные летательные аппараты (nano Unmanned Aerial Vehicles или nUAS). Минобороны договорилась с американским производителем Skydio о поставке беспилотников X2D, а также систем искусственного интеллекта и специальных датчиков для них.

Skydio X2D весит около 1,3 кг, имеет длину около 30 см в сложенном состоянии и ширину около 14 см. Встроенные датчики и ПО позволяют автоматически уклоняться от препятствий в любом направлении и работать даже ночью. По словам разработчиков, специальная программа позволяет беспилотникам создавать карты местности по изображениям с шести камер разрешением 4K. Алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект помогают анализировать обстановку и прогнозировать будущие события для принятия автономных решений.

"Последний nUAS обеспечит гораздо больше возможностей, чем предыдущие nUAS той же весовой категории, расширяя возможности разведки и наблюдения ранее использовавшихся систем, включая оборудование для ночного наблюдения, вооружения, маскировки отвлечения и ретрансляция связи", — заявило Минобороны в марте 2021 года.

Британское минобороны уже использовало беспилотники производства Skydio: ведомство закупило 90 аппаратов в 2020 году для испытаний и почти столько же в 2021 году. Как сообщает Управление оборонного оборудования и поддержки, сделки являются частью модели закупок по принципу "покупай и пробуй", которая должна ускорить принятие новейшего оборудования вооруженными силами.

Как отмечает Popular Science, маленькие беспилотники обещают большие преимущества на поле боя. Дроны, которые помещаются в рюкзак, можно быстро запускать для осмотра местности и поиска врагов с высоты. Обычные коммерческие БПЛА могут справиться с такой задачей, однако существует риск, что противник перехватит сигнал и вычислит позицию оператора. В Минобороны ожидают, что специальные летательные аппараты Skydio, собранные по военным стандартам, станут компромиссным решением. Skydio уже поставляет свое оборудование армии США в рамках программы BlueUAS по созданию дешевых беспилотников.

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