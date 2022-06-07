Британская армия использует "умные" дроны, составляющие карты местности
Беспилотники X2D от компании Skydio весят всего 1,3 кг и помещаются в солдатский рюкзак. С их помощью британцы намерены получить преимущество на поле боя.
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Министерство обороны Великобритании потратит около $3,8 млн на покупку маленьких разведывательных дронов X2D, которые умеют составлять карты. Об этом пишет издание Popular Science.
Британская армия решила запастись небольшими дронами, которые можно массово выпускать, легко использовать на поле боя и заменять в случае потери — так называемые нано-беспилотные летательные аппараты (nano Unmanned Aerial Vehicles или nUAS). Минобороны договорилась с американским производителем Skydio о поставке беспилотников X2D, а также систем искусственного интеллекта и специальных датчиков для них.
Skydio X2D весит около 1,3 кг, имеет длину около 30 см в сложенном состоянии и ширину около 14 см. Встроенные датчики и ПО позволяют автоматически уклоняться от препятствий в любом направлении и работать даже ночью. По словам разработчиков, специальная программа позволяет беспилотникам создавать карты местности по изображениям с шести камер разрешением 4K. Алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект помогают анализировать обстановку и прогнозировать будущие события для принятия автономных решений.
"Последний nUAS обеспечит гораздо больше возможностей, чем предыдущие nUAS той же весовой категории, расширяя возможности разведки и наблюдения ранее использовавшихся систем, включая оборудование для ночного наблюдения, вооружения, маскировки отвлечения и ретрансляция связи", — заявило Минобороны в марте 2021 года.
Британское минобороны уже использовало беспилотники производства Skydio: ведомство закупило 90 аппаратов в 2020 году для испытаний и почти столько же в 2021 году. Как сообщает Управление оборонного оборудования и поддержки, сделки являются частью модели закупок по принципу "покупай и пробуй", которая должна ускорить принятие новейшего оборудования вооруженными силами.
Как отмечает Popular Science, маленькие беспилотники обещают большие преимущества на поле боя. Дроны, которые помещаются в рюкзак, можно быстро запускать для осмотра местности и поиска врагов с высоты. Обычные коммерческие БПЛА могут справиться с такой задачей, однако существует риск, что противник перехватит сигнал и вычислит позицию оператора. В Минобороны ожидают, что специальные летательные аппараты Skydio, собранные по военным стандартам, станут компромиссным решением. Skydio уже поставляет свое оборудование армии США в рамках программы BlueUAS по созданию дешевых беспилотников.
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