Британська армія використовує "розумні" дрони, що складають карти місцевості

Безпілотники X2D від компанії Skydio важать лише 1,3 кг і поміщаються в солдатський рюкзак. З їхньою допомогою британці мають на меті отримати перевагу на полі бою.

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Міністерство оборони Великобританії витратить близько $3,8 млн на покупку маленьких розвідувальних дронів X2D, які вміють складати карти. Про це пише видання Popular Science.

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Британська армія вирішила запастися невеликими дронами, які можна масово випускати, легко використовувати на полі бою та замінювати в разі втрати — так звані нано-безпілотні літальні апарати (nano Unmanned Aerial Vehicles або nUAS). Міноборони домовилася з американським виробником Skydio про постачання безпілотників X2D, а також систем штучного інтелекту та спеціальних датчиків для них.

Skydio X2D важить близько 1,3 кг, має довжину близько 30 см у складеному стані та ширину близько 14 см. Вбудовані датчики та ПЗ дозволяють автоматично ухилятися від перешкод у будь-якому напрямку та працювати навіть уночі. За словами розробників, спеціальна програма дозволяє безпілотникам створювати карти місцевості за зображеннями із шести камер роздільною здатністю 4K. Алгоритми машинного навчання та штучний інтелект допомагають аналізувати ситуацію та прогнозувати майбутні події для прийняття автономних рішень.

"Останній nUAS забезпечить набагато більше можливостей, ніж попередні nUAS тієї ж вагової категорії, розширюючи можливості розвідки та спостереження систем, що раніше використовували, включаючи обладнання для нічного спостереження, озброєння, маскування відволікання та ретрансляція зв'язку", — заявило Міноборони в березні 2021 року.

Британське міноборони вже використало безпілотники виробництва Skydio: відомство закупило 90 апаратів у 2020 році для випробувань та майже стільки ж у 2021 році. Як повідомляє Управління оборонного обладнання та підтримки, угоди є частиною моделі закупівель за принципом "купуй та пробуй", яка має прискорити прийняття новітнього обладнання збройними силами.

Як зазначає Popular Science, маленькі безпілотники обіцяють великі переваги на полі бою. Дрони, які поміщаються в рюкзак, можна швидко запускати для огляду місцевості та пошуку ворогів із висоти. Звичайні комерційні БПЛА можуть упоратися з таким завданням, однак існує ризик, що супротивник перехопить сигнал та вичислить позицію оператора. В Міноборони очікують, що спеціальні літальні апарати Skydio, зібрані за військовими стандартами, стануть компромісним рішенням. Skydio вже постачає обладнання армії США в межах програми BlueUAS зі створення дешевих безпілотників.

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Писали також, що на озброєнні ЗСУ помітили незвичайний дрон-камікадзе із вертикальною системою зльоту. Точна модель апарату, знята на фото, невідома, але аналітики припускають, що українці використовують британо-американську модель PHOLOS.

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