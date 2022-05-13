У США створили дрон для коригування вогню з "розумною" системою лазерного наведення (відео)

Пристрій вагою трохи більше за кілограм не тільки точно вказує на ворожі цілі, але й виявляє системи наведення противника.

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Компанія Teledyne FLIR Defense зі США розробила багатоцільовий військовий лазерний цілевказівник StormCaster-DX для дронів. Подробиці про технічні характеристики та особливості системи наводить видання New Atlas.

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Артилерія і ракети можуть завдати ворожій армії великих збитків, проте їхня ефективність невелика без точного наведення. Для направлення снарядів зазвичай використовують коригувальники, які повідомляють стрілкам координати цілей — це можуть бути солдати, літаки, БПЛА, а останнім часом все частіше використовують невеликі дрони. Але небезпека використання дронів у тому, що оператор (він же спостерігач) має підібратися досить близько до ворога, а це дуже ризиковано. Як альтернативу застосовують лазерні системи наведення, промені яких дозволяють визначити відстань і підсвітити цілі, передати ці дані на спеціальні сенсори, і в результаті дати можливість військовим завдати максимально точного удару. Лазерні системи мають три мінуси: складність конструкції, великі габарити та необхідність керування людиною безпосередньо, однак у StormCaster-DX усунули їх усі.

StormCaster-DX розроблений відповідно до стандартів НАТО для зброї з лазерним наведенням, але має масу всього 1,25 кг. Завдяки цьому пристрій можна розмістити на FLIR R80D SkyRaider або на інших маленьких дронах, які поміщаються в солдатському рюкзаку.

[ + – ] Пристрій цілевказівника StormCaster-DX Фото: скриншот

Кодований лазерний промінь і дві довгохвильові інфрачервоні тепловізійні камери FLIR Boson 640 дозволяють StormCaster-DX працювати у світлий та темний час доби, підсвічуючи цілі для літаків, кораблів та мінометних розрахунків. Система захищена від вологи, перепаду температур та інших таких факторів, має стабілізувальний механізм, а також штучний інтелект і комп'ютерний зір для оцінки ситуації. Вона здатна виявляти ворожі лазерні промені, декодувати їх та визначати місце розташування випромінювача або кінцевої мети.

"StormCaster-DX повністю змінює правила гри для операцій за участю невеликих підрозділів та значно збільшує боєздатність. Вперше солдати зможуть спостерігати за полем бою та керувати ним, вказуючи цілі лазером за допомогою переносного дрона, який можна носити в рюкзаку, що дозволяє швидше приймати рішення та наводити цілі, забезпечуючи успіх місії", — заявив виконавчий віцепрезидент Teledyne FLIR Defense Джі Фен Лей.

Раніше європейські інженери створили ідеальний пеленгатор, який невидимий для ворога. Датчики Sensor Compact від компанії Saab можна розмістити на триногах, дронах або автомобілях, щоб створити цілу мережу для відстеження загроз електромагнітному випромінюванню.

Писали також, що вчені створили безшумний дрон з іонним двигуном, як у космічної ракети.