В США создали дрон для корректировки огня с "умной" системой лазерного наведения (видео)

Устройство весом чуть больше килограмма не только точно указывает на вражеские цели, но и выявляет системы наведения противника.

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Компания Teledyne FLIR Defense из США разработала многоцелевой военный лазерный целеуказатель StormCaster-DX для дронов. Подробности о технических характеристиках и особенностях системы приводит издание New Atlas.

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Артиллерия и ракеты могут нанести вражеской армии большой ущерб, однако их эффективность невелика без точного наведения. Для направления снарядов обычно используются корректировщики, которые сообщают стрелкам координаты целей — это могут быть солдаты, самолеты, БПЛА, а в последнее время все чаще используются небольшие дроны. Но опасность использования дронов в том, что оператор (он же наблюдатель) должен подобраться достаточно близко к врагу, а это весьма рискованно. В качестве альтернативы применяются лазерные системы наведения, лучи которых позволяют определить расстояние и подсветить цели, передать эти данные на специальные сенсоры, и в итоге дать возможность военным нанести максимально точный удар. Лазерные системы имеют три минуса: сложность конструкции, большие габариты и необходимость управления человеком напрямую, однако в StormCaster-DX устранили их все.

StormCaster-DX разработан в соответствии со стандартами НАТО для оружия с лазерным наведением, но при этом обладает массой всего 1,25 кг. Благодаря этому устройство можно разместить на FLIR R80D SkyRaider или других маленьких дронах, которые помещаются в солдатском рюкзаке.

[ + – ] Устройство целеуказателя StormCaster-DX Фото: скриншот

Кодированный лазерный луч и две длинноволновые инфракрасные тепловизионные камеры FLIR Boson 640 позволяют StormCaster-DX работать в светлое и темное время суток, подсвечивая цели для самолетов, кораблей и минометных расчетов. Система защищена от влаги, перепада температур и др. подобных факторов, имеет стабилизирующий механизм, а также обладает искусственным интеллектом и компьютерным зрением для оценки ситуации. Она способна обнаруживать вражеские лазерные лучи, декодировать их и определять местоположение излучателя или конечной цели.

"StormCaster-DX полностью меняет правила игры для операций с участием небольших подразделений и значительно увеличивает боеспособность. Впервые солдаты смогут наблюдать за полем боя и управлять им, указывая цели лазером с помощью переносного дрона, который можно носить в рюкзаке, что позволяет быстрее принимать решения и наводить цели, обеспечивая успех миссии", — заявил исполнительный вице-президент Teledyne FLIR Defense Джи Фен Лей.

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