Инженеры создали идеальный пеленгатор: следит за врагом, но не уловим для него (видео)

Небольшой сенсор предупреждает о приближении вражеской техники. Его можно установить на штатив, разместить на транспорте или запустить вместе с дроном.

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Компания Saab разработала мобильный электронный модуль Sensor Compact, который способен следить за воздушными угрозами и при этом оставаться незамеченным. Разработчики представили технические характеристики и особенности новинки на официальном сайте.

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Как пишут разработчики, Sirius Compact является устройством, относящимся к классу техники для радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оно позволяет создать целую пассивную сеть для мониторинга угроз, повышения ситуационной осведомленности и поддержки операций на всех тактических уровнях. Датчики обнаруживают электромагнитные излучения вражеской техники, оценивают их мощность и классифицируют каналы передачи данных, оставаясь при этом невидимым для вражеских пеленгаторов благодаря отсутствию исходящих сигналов.

[ + – ] Sensor Compact на штативе

Технические характеристики Sensor Compact:

Высота: 30 см

Диаметр: 14 см

Вес: около 3 кг

Мощность: 50 Вт

Диапазон частот: 2–18 ГГц

Интерфейсы: Ethernet, 18-28 В постоянного тока

Охват по азимуту: 360°

Точность пеленгации: < 2° среднеквадратичного значения

Геолокация с помощью триангуляции

Цифровой канальный приемник

Позиционирование: встроенный IMU/GNSS

Небольшие размеры и автономность позволяют быстро устанавливать Sensor Compact на штатив-треногу прямо на поле боя, их также можно разместить на дронах, автомобилях, кораблях и других транспортных средствах. Перемещая датчики или объединив данные нескольких из них, можно установить точное положение объектов при помощи триангуляции. Система заранее предупредит о приближающихся целях, что особенно важно в работе наземной противовоздушной обороны.

Sensor Compact не сохраняют конфиденциальные данные, поэтому враг не получит никакой информации, даже если захватит устройства. По данным сайта New Atlas, датчики Sirius Compact представят на конференции AOC Europe в Монпелье, Франция, которая проходит с 10 по 12 мая, а также на выставке Eurosatory в Париже (пройдет с 13 по 17 июня).

"Операции в электромагнитном спектре современного поля боя — это постоянно меняющаяся задача. Необходимость оставаться незамеченным при развертывании и использовании РЭБ была в авангарде разработки Sirius Compact", — прокомментировал глава подразделения Saab по наблюдению Карл-Йохан Бергхольм.

New Atlas отмечает, что из-за стремительного развития цифровых современных вооруженных конфликтах многие операции проводятся на "невидимом уровне". Во время Второй мировой войны Великобритания имитировала электронные навигационные маяки самолетов, чтобы обмануть немецкие бомбардировщики. С тех пор крупные державы ведут гонку вооружений радаров, датчиков, глушилок, кибероружия и большого количества различных средств электронной борьбы, защиты и разведки. Производители же разрабатывают датчики, заботясь не только об их чувствительности, но и незаметности.

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