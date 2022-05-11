Інженери створили ідеальний пеленгатор: слідкує за ворогом, але невловимий для нього (відео)

Невеликий детектор попереджає про наближення ворожої техніки. Його можна встановити на штатив, розмістити на транспорті або запустити разом із дроном.

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Компанія Saab розробила мобільний електронний модуль Sensor Compact, який здатний стежити за повітряними загрозами та залишатися непоміченим. Розробники представили технічні характеристики й особливості новинки на офіційному сайті.

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Як пишуть розробники, Sirius Compact є пристроєм, що належить до класу техніки для радіоелектронної боротьби (РЕБ). Він дозволяє створити цілу пасивну мережу для моніторингу загроз, підвищення ситуаційної обізнаності та підтримки операцій на всіх тактичних рівнях. Датчики виявляють електромагнітні випромінювання ворожої техніки, оцінюють їхню потужність і класифікують канали передачі даних, залишаючись при цьому невидимим для ворожих пеленгаторів завдяки відсутності вихідних сигналів.

[ + – ] Sensor Compact на штативі

Технічні характеристики Sensor Compact:

Висота: 30 см

Діаметр: 14 см

Вага: близько 3 кг

Потужність: 50 Вт

Діапазон частот: 2-18 ГГц

Інтерфейси: Ethernet, 18-28 В постійного струму

Охоплення за азимутом: 360°

Точність пеленгації: < 2° середньоквадратичного значення

Геолокація за допомогою тріангуляції

Цифровий канальний приймач

Позиціонування: вбудований IMU/GNSS

Невеликі розміри й автономність дозволяють швидко встановлювати Sensor Compact на штатив-триногу прямо на полі бою, їх можна розмістити на дронах, автомобілях, кораблях та інших транспортних засобах. Переміщаючи датчики або об'єднавши дані кількох із них, можна встановити точне розташування об'єктів за допомогою тріангуляції. Система заздалегідь попередить про цілі, що наближаються, що особливо важливо в роботі наземної протиповітряної оборони.

Sensor Compact не зберігає конфіденційні дані, тому ворог не отримає жодної інформації, навіть якщо захопить пристрій. За даними сайту New Atlas, датчики Sirius Compact представлять на конференції AOC Europe у Монпельє, Франція, яка проходить із 10 по 12 травня, а також на виставці Eurosatory в Парижі (пройде з 13 по 17 червня).

"Операції в електромагнітному спектрі сучасного поля бою — це завдання, що постійно змінюється. Необхідність залишатися непоміченим при розгортанні та використанні РЕБ була в авангарді розробки Sirius Compact", — прокоментував глава підрозділу Saab зі спостереження Карл-Йохан Бергхольм.

New Atlas зазначає, що через стрімкий розвиток цифрових сучасних збройних конфліктів багато операцій проводяться на "невидимому рівні". Під час Другої світової війни Великобританія імітувала електронні навігаційні маяки літаків, щоб ошукати німецькі бомбардувальники. З того часу великі держави ведуть гонку озброєнь радарів, датчиків, глушилок, кіберзброї та великої кількості різноманітних засобів електронної боротьби, захисту та розвідки. Виробники ж розробляють датчики, дбаючи не тільки про їхню чутливість, але й непомітність.

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